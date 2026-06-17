CHP'de birçok il başkanı görevden alındı! Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir de var

CHP'de İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı.

CHP'DE YENİ GÖREVDEN ALMALAR

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Arınacağız" açıklamasının ardından görevden almalara devam ediyor. Partisinin MYK'sını 5. kez toplayan Kılıçdaroğlu, birçok il başkanının üstünü çizdi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, toplantının ardından kameralar karşısına geçti. Sarı, 8 il başkanının görevden alındığını açıkladı.

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