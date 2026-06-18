Denizin ortasındaki kavga sonrası Bakan Gürlek'ten sert mesaj! 3 kişi tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde 16 Haziran Salı günü tarihinde saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, Murat Acar sözlü tartışma yaşadığı kişiler tarafından darbedildi.

Yapılan tespitlere göre Hasan Sakar, Gökhan Güven, Adil Metehan Haciboncuk ve Oğulcan Çetin, Murat Acar'a sopa ve cam şişeyle saldırdı. Başından yaralanan Acar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRDÜ

Yaralı Murat Acar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan Acar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün taburcu edildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından başlatılan çalışma kapsamında Hasan Sakar, Gökhan Güven, Adil Metehan Haciboncuk ve Oğulcan Çetin gözaltına alındı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler adliyeye sevk edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılığın talebi üzerine Sulh Ceza Hâkimliği'ne çıkarılan Hasan Sakar, Gökhan Güven ve Adil Metehan Haciboncuk tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Oğulcan Çetin hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili yaptığı açıklamada turizm bölgelerindeki huzur ve güven ortamının devletin vazgeçilmez önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

Gürlek, Silifke'de bir vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından adli sürecin derhal başlatıldığını, yürütülen soruşturma kapsamında üç şüphelinin tutuklandığını ve bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.

"HİÇBİR GİRİŞİME MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden kişiler ile hanutçuluk faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapıların adli makamların yakın takibinde olduğunu vurgulayan Gürlek, vatandaşların ve Türkiye'yi ziyaret eden misafirlerin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.

Gürlek, turizm güvenliğine ve kamu düzenine zarar veren eylemlere karşı mücadelenin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, Adalet Bakanlığı'nın ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürecin takipçisi olacağını kaydetti.

Kaynak: Haberler.com