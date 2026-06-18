İran ile mutabakat zaptını imzalayan Trump: Bu kolay değildi

ABD ile İran arasında varılan tarihi mutabakatın imzalandığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Versay Sarayı'nda düzenlenen akşam yemeğinde kaydedilen görüntülerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın mutabakat metnini imzaladığı anlar saniye saniye yer aldı.

ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeyi hedefleyen 14 maddelik mutabakatın yürürlüğe girmesinin ardından, imza sürecine ilişkin yeni detaylar gündeme geldi. Paylaşılan videoda Trump'ın önüne getirilen belgeyi inceleyerek imzaladığı, Macron'un ise hemen yanında süreci dikkatle takip ettiği görüldü.

MACRON YANINDA OTURURKEN İMZAYI ATTI

Görüntülerde Trump'ın imza öncesinde belge üzerinde kısa bir inceleme yaptığı, daha sonra kalemi eline alarak mutabakat metnini imzaladığı görülüyor. Trump'ın yanında oturan Macron'un da imza anını yakından izlediği dikkat çekiyor.

Videoda ayrıca bir görevlinin Trump'a belge üzerindeki ilgili bölümü işaret ettiği, ardından ABD Başkanı'nın imza işlemini tamamladığı anlar yer alıyor.

"BU, KOLAY DEĞİLDİ"

Görüntülere eşlik eden paylaşımda Trump'ın, İran ile varılan anlaşmaya ilişkin "Bu, kolay değildi" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Daha önce Beyaz Saray da Trump'ın G7 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa'da bulunduğu sırada mutabakatı imzaladığını açıklamış ve o anlara ait görüntüleri yayımlamıştı.

İKİ LİDERİN İMZASIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, mutabakat metninin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalandığını açıklamıştı. Daha sonra yayımlanan belgede Trump'ın imzasının da açık şekilde görülmesiyle mutabakatın resmen yürürlüğe girdiği doğrulanmıştı.

14 maddelik metin; savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, yaptırımların kaldırılması ve nükleer müzakerelerin başlatılması gibi kritik başlıkları içeriyor.