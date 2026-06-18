Taşacak Bu Deniz'de şok ayrılık! Onur Dilber'den dikkat çeken sözler

Ekranların ilgiyle takip edilen yapımlarından 2Taşacak Bu Deniz'de yeni sezon öncesi dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Dizide Gezep karakterini canlandıran Onur Dilber, tatildeyken sezon arasında dizi kadrosundan çıkarıldığını öğrendi.

Oyuncunun açıklaması, dizinin takipçileri arasında büyük yankı uyandırırken, Gezep karakterinin hikayesinin nasıl şekilleneceği de merak konusu oldu.

"HAK YERİNİ BULSUN"

Onur Dilber, yaptığı paylaşımda severek canlandırdığı Gezep karakterinin yeni sezonda yer almayacağını öğrendiğini belirtti.

"TBD seyircisine teşekkürler. Ne yazık ki yarım kalan bir Gezep hikayesi var ama sağlık olsun, geç de olsa hak yerini bulsun. Amin!" ifadelerini kullandı.

Oyuncu ayrıca karakterin izleyiciler tarafından sevildiğini belirterek hikayedeki değişime dikkat çekti.

"ANLAM VEREMEDİM"

Ayrılık kararını büyük bir şaşkınlıkla öğrendiğini ifade eden Dilber şunları söyledi:

“TBD dizisinde çok severek oynadığım Gezep’in, yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendim. Diziye çok güzel başlayarak seyircinin sevgisini kazanan Gezep’in haftalardır yaşadığı gerileme ve karakterin özüne aykırılık, seyircinin de malumuydu.

Karakterin özüne döneceğini ve vadedilen hikayesini yeni sezonda göreceğimizi umut ederken, yaşadığım bu duruma anlam veremediğimi ve derinden üzüldüğümü bilmenizi isterim. Söylenecek çok söz var aslında, zamanı gelince söyleriz inşallah. Gezep’i sevmiş, beni desteklemiş, üzerimde emeği olan herkese sevgiyle… Yeni ve daha güzel hikayelerde, yeni karakterlerde görüşmek buluşmak umuduyla…”

GEZEP KARAKTERİNİN AKIBETİ MERAK EDİLİYOR

Onur Dilber'in ayrılığı sonrası dizinin yeni sezonunda Gezep karakterinin hikayesinin nasıl sonlandırılacağı ya da farklı bir oyuncuyla devam edip etmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin takipçileri ise yeni sezon öncesinde yaşanan bu ayrılığın perde arkasını merak ediyor.