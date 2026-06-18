Mardin'de Akraba İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 5 Yaralı

MARDİN'in Derik ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 15 Haziran'da Derik ilçesinin kırsal Tepebağ Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ş.K. (37), R.K. (60), B.D. (23), M.D. (27) ve Z.D. (48), tabancalardan ateşlenen kurşunlarla yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

5 TUTUKLAMA

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

KAVGA KAMERADA

Öte yandan olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; birbirini takip eden iki hafif ticari araç ile bir otomobilin ilerlerken yol kenarında durduğu, araçlardan inen şüphelilerin birbirlerine silahlarla ateş açtığı, ardından tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdıkları görüldü. Ayrıca uzun süren kavgayı gören yoldan geçen araç sürücülerinin de hızla uzaklaştığı görüntülerde yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı