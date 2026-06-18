Galatasaray'dan Camavinga operasyonu! Real Madrid'e servet teklif edecek
Galatasaray'ın, Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga için 40 milyon euroluk bonservis bütçesi ayırdığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların Fransız yıldıza yıllık 8-10 milyon euro arasında maaş teklif etmeyi planladığı iddia edildi.
- Galatasaray, Real Madrid'de forma giyen Eduardo Camavinga için yaklaşık 40 milyon euro bonservis bedeli hazırladı.
- Camavinga'ya yıllık 8 ila 10 milyon euro arasında maaş teklif edilmesi planlanıyor.
- Real Madrid ile sözleşmesi 2029'a kadar devam eden Camavinga'nın güncel piyasa değeri 50 milyon euro.
Yeni sezon öncesinde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri de Eduardo Camavinga oldu. Real Madrid forması giyen Fransız orta saha oyuncusunun sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü.
40 MİLYON EURO İDDİASI
İddialara göre Galatasaray yönetimi, 23 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 40 milyon euroluk bir bonservis bütçesi hazırladı. Sarı-kırmızılıların ayrıca Camavinga'ya yıllık 8 ila 10 milyon euro arasında değişen bir maaş teklif etmeyi planladığı belirtildi.
SON KARARI REAL MADRID VERECEK
Transferde belirleyici tarafın Real Madrid olacağı ifade edildi. İspanyol devinin Fransız yıldızla ilgili vereceği kararın ardından Camavinga'nın kariyer planlamasını netleştireceği kaydedildi.
SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR DEVAM EDİYOR
Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Eduardo Camavinga'nın Real Madrid ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Fransız futbolcu geçtiğimiz sezon İspanyol ekibinde 43 resmi karşılaşmada görev aldı.
SEZON PERFORMANSI
23 yaşındaki orta saha oyuncusu geride kalan sezonda çıktığı 43 maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı. Hem merkez orta saha hem de savunma hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen Camavinga, çok yönlü yapısıyla Avrupa'nın en değerli genç futbolcuları arasında gösteriliyor.