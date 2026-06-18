Turizm cenneti ilçeye atanan doktor çadırda yaşamaya başladı! İstenen kira inanılmaz

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum'da konut ve kira fiyatlarındaki önlenemez yükseliş, memur ve çalışan kesimi alternatif yaşam yolları aramaya itiyor. İlçede görev yapan genç bir turizm doktorunun barınma sorununa bulduğu çözüm ise sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

5 AYLIK KİRA İÇİN 500 BİN LİRA İSTENDİ

Sosyal medya hesabından hayatına dair kesitler paylaşan doktor, Bodrum'daki barınma maliyetlerinin geldiği akılalmaz noktayı takipçileriyle paylaştı. Yaz sezonu boyunca kalabileceği standart bir ev için kendisinden beş aylık dönem adına toplam 500 bin lira kira talep edildiğini açıklayan genç kadın, bu astronomik rakamı ödemeyi reddederek daha ekonomik bir arayışa girdi.

ÇÖZÜMÜ KAMP ALANINDA BULDU

Kendisinden istenen yarım milyon liralık kira bedeli karşısında pes etmeyen doktor, barınma sorununu kamp yaşamıyla çözdü. Yaklaşık 20 bin lira harcayarak temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanıma sahip bir çadır satın alan sağlık çalışanı, elektrik ve su gibi altyapı hizmetlerinin bulunduğu güvenli bir kamp alanıyla anlaştı. Genç doktor, bu kamp alanına aylık 18 bin lira ödeyerek çadır hayatına adım attı. Yaz aylarını doğayla iç içe geçiren doktor, çadır yaşamının kendisi için hem ekonomik hem de sürdürülebilir bir alternatif olduğunu belirtti.

SO"DOKTOR KİRAYA BİLE ÇIKAMIYOR"

"Doktor olup da çadırda mı kalıyorsunuz?" sorularına sıkça maruz kaldığını ifade eden genç kadının paylaşımı, kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşarak viral oldu. Türkiye'deki konut ve kira krizini bir kez daha alevlendiren bu paylaşıma sosyal medya kullanıcılarından destek yağdı.

Kullanıcılar, barınma sorununun ulaştığı boyutlara dikkat çekerken, özellikle yapılan şu yorum büyük yankı uyandırdı:

"Eskiden doktorlar tek maaşla ev alabiliyordu, şimdi kiraya bile çıkamıyorlar!"

KIŞIN ROTALARI UCUZ ÜLKELER OLACAK

Turizm doktoru olarak görev yapan genç kadın, geleceğe dair planlarını da takipçileriyle paylaştı. Yaz sezonunu kamp alanındaki çadırında geçireceğini belirten doktor, havaların soğumasıyla birlikte kış dönemini yaşam maliyetlerinin daha düşük olduğu farklı ülkelerde geçirmeyi planladığını açıkladı. Hayatını yüksek kira giderlerine ve eşyalara bağlı kalmadan özgürce sürdürmek istediğini vurguladı.

Kaynak: Haberler.com