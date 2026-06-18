İşte Dünya Kupası bu! Tam maç bitti derken 3 puanı aldılar

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ilk hafta maçında Gana ile Panama karşı karşıya geldi. Uzun süre golsüz devam eden mücadelede iki takım da savunma güvenliğini ön planda tutarken, maçın kaderi uzatma dakikalarında değişti.

90+5'TE GELEN ALTIN DEĞERİNDE GOL

Karşılaşmanın son anlarında baskısını artıran Gana, 90+5. dakikada Caleb Yirenkyi'nin golüyle aradığı golü buldu. Bu golle öne geçen Afrika temsilcisi, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak turnuvaya 3 puanla başladı.

SÜPER LİG DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Panama Milli Takımı'nda Beşiktaş forması giyen Amir Murillo mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Gana cephesinde ise RAMS Başakşehir'in savunma oyuncusu Jerome Opoku karşılaşmayı tamamlarken takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

SIRADAKİ RAKİPLER BELLİ

Bu sonucun ardından Gana, L Grubu'nda ilk haftayı liderlik yarışında avantajlı tamamladı. Afrika temsilcisi gruptaki ikinci maçında İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Panama ise Hırvatistan karşısında ilk puanlarını arayacak.