Haberler

Dmm'den AP Türkiye Raporu'ndaki Yeşil Pasaport İddialarına Yalanlama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı DMM, Avrupa Parlamentosu raporuyla yeşil pasaportla vizesiz seyahatin sona erdiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Mevcut haklarda herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuyla yeşil pasaportla seyahat döneminin sona erdiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye yönelik son raporuyla yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, AP Türkiye raporunda hususi pasaport sahiplerinin mevcut vizesiz seyahat haklarını kısıtlayan, engelleyen ya da ortadan kaldıran herhangi bir karar bulunmadığı vurgulandı.

Yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz seyahat haklarında herhangi bir değişiklik yaşanmadığı ifade edilen açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeyi ve vatandaşlar arasında asılsız endişe oluşturmayı amaçlayan içeriklere itibar edilmemesi istendi.

Kaynak: ANKA
ABD, 14 maddelik mutabakat metnini yayımladı: İran'a 300 milyar dolar ödenecek

Trump'ın ısrarla yalanladığı madde, gerçek çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'de birçok il başkanı görevden alındı! Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir de var

Kılıçdaroğlu'ndan yeni "arınma" dalgası! İl başkanları görevden alındı
Dilan Polat'ın tüm hesaplarına erişim engeli

Instagram'ı kapatılan Dilan Polat'a asıl darbe şimdi vuruldu
CHP'den istifa eden Nimet Özdemir'in yeni adresi belli oldu

CHP'den istifa eden Nimet Özdemir'in yeni adresi belli oldu
Direksiyondayken kalp krizi geçiren sürücü hastanede hayatını kaybetti

Direksiyon başında gelen kalp krizi can aldı
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen 'AP Türkiye raporu' kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi

AP skandal Türkiye raporunu onayladı! Dışişleri'nden jet hızında tepki
Yeni evli çiftin plajdaki tavırları pes dedirtti: Sizin eviniz, odanız yok mu?

Balayında romantizmi abarttılar: Sizin eviniz, odanız yok mu?
Makam odasında kol kola poz! Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu'nu ağırladı

Sürpriz ziyaret! Makam odasında kol kola poz verdiler