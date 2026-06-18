Jorge Jesus milli takıma gidiyor! Dünya Kupası sonrası imzayı atacak
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile şampiyonluk yaşayan Jorge Jesus'un yeni adresi netleşiyor. Bir dönem yeniden Fenerbahçe'ye döneceği iddia edilen deneyimli teknik adamın, Dünya Kupası'nın ardından Portekiz Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.
- Portekiz basınına göre, Dünya Kupası sonrası Roberto Martinez'in ayrılması bekleniyor ve Portekiz Futbol Federasyonu Jorge Jesus'u teknik direktör olarak göreve getirmeyi planlıyor.
- Jorge Jesus, Portekiz Milli Takımı'nı çalıştırmaya sıcak bakıyor ve kariyerini tamamlamadan önce ülkesinin milli takımında görev yapmak istiyor.
- Portekiz'in Dünya Kupası performansına bağlı olarak turnuva sonrası Jorge Jesus ile resmi görüşmelerin hızlanması ve anlaşmanın tamamlanması bekleniyor.
Son olarak Al Nassr'ı çalıştıran ve Suudi Arabistan'da şampiyonluk yaşayan Jorge Jesus, takımdan ayrılmasının ardından yeni görevi için geri sayıma geçti. Deneyimli teknik adamın adı son dönemde yeniden Fenerbahçe ile anılsa da Portekiz basınından farklı bir iddia geldi.
FENERBAHÇE İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ
Daha önce Fenerbahçe'de görev yapan Jorge Jesus'un sarı-lacivertli kulüple yeniden çalışabileceği yönünde haberler ortaya çıkmıştı. Portekizli teknik adam da Fenerbahçe hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Ancak taraflar arasında resmi bir girişim yaşanmadı.
HEDEF PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI
Portekiz basınında yer alan haberlere göre Dünya Kupası sonrasında Roberto Martinez ile yolların ayrılması bekleniyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında alınan sürpriz beraberliğin ardından Martinez üzerindeki baskının arttığı belirtilirken, federasyonun Jorge Jesus'u göreve getirmeyi planladığı öne sürüldü.
DÜNYA KUPASI SONRASI İMZA
Haberde, Jorge Jesus'un da Portekiz Milli Takımı'nı çalıştırmaya sıcak baktığı ve teknik direktörlük kariyerini tamamlamadan önce ülkesinin milli takımında görev yapmak istediği ifade edildi. Portekiz'in Dünya Kupası'ndaki performansına göre turnuva sonrasında taraflar arasında resmi görüşmelerin hız kazanması ve anlaşmanın tamamlanması bekleniyor.