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6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi

6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi
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Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'nin 6 yaşında evlendirilmesine ilişkin davada yeni gelişme yaşandı. Baba Gümüşel tahliye edildi.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin görülen davada dikkat çeken gelişme yaşandı.

GÜMÜŞEL İÇİN TAHLİYE KARARI

Mahkeme Yusuf Ziya Gümüşel'in tahliyesine karar verdi. Gümüşel cezaevi önünde kalabalık bir grup tarafından karşılandı.

Yusuf Ziya Gümüşel

BABAYA 20, ANNEYE 16, EVLENDİĞİ ADAMA 30 YIL CEZA VERİLMİŞTİ

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirilerek yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin yargılandıkları davada İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi 23 Ekim 2023 tarihinde tutuklu sanık Kadir İstekli'yi 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel'i 20 yıl ve anne Fatma Gümüşel'i ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Kararın ardından mağdur H.K.G.'nin avukatı, sanıkların avukat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı ve Cumhuriyet savcısı dosyayı istinafa taşımıştı.

İSTİNAF CEZALARI AZ BULMUŞTU

Yerel mahkemenin kararını değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezanın arttırılması gerektiğini aktararak kararı bozmuştu.

Kararda İstinaf Mahkemesi, sanık Kadir İstekli'nin 2004-2013 yılları arası için 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 2020 yılı için ise 'Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirildi.

Anne ve babanın cezasını ise ebeveyn olmaları nedeniyle yasa gereğince artırım yapılması gerektiğini belirtti. İstinaf, yeniden yargılama yapılması için dosyayı Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Mahkeme Kadir İstekli'ye "Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından toplam 37 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel'e ise "Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 19 yıl 9 ay hapis cezası vermişti.

Kaynak: Haberler.com
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