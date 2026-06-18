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Evlilik yolunda ilk adım! Derya Uluğ ile Asil Gök nişanlandı

Evlilik yolunda ilk adım! Derya Uluğ ile Asil Gök nişanlandı
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Uzun yıllardır birlikte olan Derya Uluğ ile Asil Gök, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlandı. Şubat ayında evlilik teklifi alan ve "Evet" yanıtını veren Uluğ, mutluluğunu nişan kareleriyle paylaşırken ünlü isimlerden tebrik mesajları yağdı.

Ünlü çift Derya Uluğ ile Asil Gök, ilişkilerini bir adım ileri taşıdı. Uzun yıllardır birlikte olan çift, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı özel bir törenle nişanlandı.

EVLİLİK TEKLİFİNE "EVET" DEMİŞTİ

Şubat ayında Asil Gök'ten sürpriz bir evlilik teklifi alan Derya Uluğ, bu teklife "Evet" yanıtını vermişti. Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya hazırlanan çift, nişan töreniyle yeni bir döneme adım attı.

NİŞAN KARELERİNİ PAYLAŞTILAR

Derya Uluğ ve Asil Gök, nişan töreninden kareleri ortak bir paylaşımla takipçileriyle buluşturdu. Çiftin mutluluğu fotoğraflara yansırken, paylaşımlar kısa sürede yoğun ilgi gördü.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TEBRİK MESAJLARI

Ünlü çiftin mutlu gününe katılamayan dostları da tebrik mesajlarıyla destek verdi. Demet Akalın, Emre Altuğ, Buray, Çiğdem Batur, Asuman Dabak, Seda Sayan, Cenk Tosun ve Murat Dalkılıç gibi birçok ünlü isim paylaşımların altına kutlama mesajları bıraktı.

MUTLULUKLARI GÖZLERDEN KAÇMADI

Uzun süredir uyumlu birliktelikleriyle dikkat çeken Derya Uluğ ile Asil Gök'ün nişan töreni, çiftin hayranları tarafından da büyük ilgi gördü. Evlilik hazırlıklarına başlayan ikilinin düğün tarihiyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com
Haberler.com
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