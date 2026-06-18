Evlilik yolunda ilk adım! Derya Uluğ ile Asil Gök nişanlandı

Derya Uluğ ve Asil Gök, nişan töreninden kareleri ortak bir paylaşımla takipçileriyle buluşturdu. Çiftin mutluluğu fotoğraflara yansırken, paylaşımlar kısa sürede yoğun ilgi gördü.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TEBRİK MESAJLARI

Ünlü çiftin mutlu gününe katılamayan dostları da tebrik mesajlarıyla destek verdi. Demet Akalın, Emre Altuğ, Buray, Çiğdem Batur, Asuman Dabak, Seda Sayan, Cenk Tosun ve Murat Dalkılıç gibi birçok ünlü isim paylaşımların altına kutlama mesajları bıraktı.

MUTLULUKLARI GÖZLERDEN KAÇMADI

Uzun süredir uyumlu birliktelikleriyle dikkat çeken Derya Uluğ ile Asil Gök'ün nişan töreni, çiftin hayranları tarafından da büyük ilgi gördü. Evlilik hazırlıklarına başlayan ikilinin düğün tarihiyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.