Makam odasında kol kola poz! Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu'nu ağırladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki çalışmalarını sürdürürken dikkat çeken bir görüşmeye imza attı. Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu kabul etti. Görüşme, Bahçeli'nin bir gün önce partisinin grup toplantısında yaptığı ve Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdiği konuşmanın ardından gerçekleşti.

KOL KOLA GİRİP POZ VERDİLER

Sezgin Tanrıkulu, Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Paylaşımda, Bahçeli'nin Tanrıkulu'nun koluna girdiği anlar yer aldı.

"MEMLEKET MESELELERİ ÜZERİNE HASBİHAL ETTİK"

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Tanrıkulu, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Devlet Bahçeli'yle memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik. Kürt meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim. Kabulü ve göstermiş olduğu ilgi için de teşekkür ediyorum."