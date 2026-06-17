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Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir

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Dünya Kupası'na Avustralya karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetle başlayan A Milli Takım için kritik hesaplar yapılmaya başlandı. Ay-yıldızlılar, Paraguay'a da kaybetmesi ve ABD'nin Avustralya karşısında puan alması halinde son grup maçını beklemeden elenme tehlikesi yaşayacak.

  • A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.
  • Türkiye, Paraguay'a yenilmesi ve ABD'nin Avustralya karşısında puan alması halinde son grup maçı öncesinde turnuvadan elenebilir.
  • Dünya Kupası'nda puan eşitliğinde ikili averaj kriteri uygulanması, Avustralya yenilgisi nedeniyle Türkiye için dezavantaj oluşturuyor.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, ikinci karşılaşma öncesinde zor bir senaryoyla karşı karşıya kaldı. İlk haftayı puansız kapatan Türkiye, gözünü Paraguay ile oynanacak hayati mücadeleye çevirdi.

ELENME İHTİMALİ ORTAYA ÇIKTI

Ay-yıldızlı ekip için en kötü senaryo, ikinci maçların ardından gerçekleşebilir. Türkiye'nin Paraguay karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılması ve ABD'nin Avustralya karşısında puan alması durumunda Milliler, son grup maçı öncesinde turnuvaya veda etme riskiyle karşı karşıya kalacak.

İKİLİ AVERAJ İŞLERİ ZORLAŞTIRIYOR

Dünya Kupası'nda puan eşitliği halinde öncelikle ikili averaj kriterinin dikkate alınması Türkiye açısından önemli bir dezavantaj oluşturuyor. Avustralya karşısında alınan mağlubiyet nedeniyle grupta geriye düşen Ay-yıldızlılar, Paraguay'a karşı da puan kaybetmesi halinde gruptan çıkma hesaplarında büyük darbe alacak.

PARAGUAY MAÇI FİNAL GİBİ

Bu nedenle Paraguay karşılaşması Milli Takım için büyük önem taşıyor. Ay-yıldızlı ekip, son 32 turu umutlarını koruyabilmek için sahaya mutlak puan parolasıyla çıkacak. Teknik heyet ve futbolcular, Avustralya yenilgisini telafi ederek yeniden yarışın içine girmeyi hedefliyor.

UMUTLAR DEVAM EDİYOR

Her şeye rağmen Türkiye'nin gruptan çıkma şansı hâlâ sürüyor. Ancak Paraguay karşısında alınacak olası bir mağlubiyet, Ay-yıldızlıların Dünya Kupası serüvenini beklenenden çok daha erken sonlandırabilir.

Kübra Çolakbüyük
Kübra Çolakbüyük
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları44g5m4frbh:

Ne zaman rahat rahat bir maç seyrettirdiler ki

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