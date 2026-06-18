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Eren Elmalı saçlarını yeniden ördürdü

Eren Elmalı saçlarını yeniden ördürdü
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Avustralya mağlubiyetinin ardından örgülü saçlarını açan Eren Elmalı, Paraguay maçı öncesinde yeniden saçlarını ördürdü. Milli futbolcu kısa sürede eski imajına geri döndü.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olmasının ardından Eren Elmalı'nın imaj değişikliği dikkat çekmişti. Milli futbolcu, uzun süredir kullandığı örgülü saç modelini bozarak saçlarını açık şekilde kullanmaya başlamıştı.

ESKİ TARZINA GERİ DÖNDÜ

Eren Elmalı'nın bu değişikliği uzun sürmedi. Milli oyuncunun, Paraguay maçı öncesinde saçlarını yeniden ördürdüğü görüldü. Böylece Eren, kısa süre sonra alışılmış görüntüsüne geri dönmüş oldu.

TARAFTARLARIN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Milli futbolcunun yeniden örgülü saçlarıyla görüntülenmesi futbolseverlerin de dikkatini çekti. Avustralya yenilgisi sonrasında yaptığı imaj değişikliği konuşulan Eren Elmalı'nın eski stiline dönmesi, Milli Takım kampındaki ilginç detaylardan biri oldu.

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