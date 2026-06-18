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Seferihisar "yolsuzluk" soruşturması Güzelbahçe'ye uzandı! MASAK raporunda çarpıcı detay

Seferihisar 'yolsuzluk' soruşturması Güzelbahçe'ye uzandı! MASAK raporunda çarpıcı detay
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Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında MASAK kayıtlarına yansıyan yeni para transferi iddiaları dosyanın kapsamını genişletti. İncelemelerde, tutuklu Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz Mercan'a 500 bin lira gönderdiğinin tespit edildiği öne sürüldü. Savcılık, rüşvet gelirlerinin Özlem Akyılmaz üzerinden aktarıldığı iddiaları üzerine soruşturmayı derinleştiriyor.

  • Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında MASAK kayıtlarında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın Özlem Akyılmaz Mercan'a 27 Şubat 2024'te 500 bin lira gönderdiği tespit edildi.
  • Soruşturmanın ikinci dalgasında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan ve CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'ın da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.
  • Rüşvet gelirlerinin dörtte birinin Özlem Akyılmaz aracılığıyla Veli Ağbaba'ya aktarıldığı iddiası üzerine soruşturma genişletildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında incelenen MASAK kayıtlarında, Güzelbahçe Belediyesi'nin tutuklu Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'a ait dikkat çekici bir para transferinin tespit edildiği öne sürüldü.

Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

MASAK KAYITLARINDA DİKKAT ÇEKEN HAVALE

Soruşturma dosyasına giren MASAK kayıtlarının incelenmesinde, Nermin Günay'ın 27 Şubat 2024 tarihinde Özlem Akyılmaz Mercan'a 500 bin lira gönderdiğinin belirlendiği iddia edildi.

Savcılık kaynaklarına dayandırılan iddialara göre, Seferihisar'daki imar süreçlerinde elde edilen rüşvet gelirlerinin bir bölümünün Özlem Akyılmaz üzerinden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya aktarıldığı yönündeki şüpheler üzerine soruşturma genişletildi.

RÜŞVET PARASININ AKTARILDIĞI İDDİASI

Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, imar yolsuzluklarından elde edildiği öne sürülen rüşvet gelirlerinin dörtte birinin danışman Özlem Akyılmaz aracılığıyla Veli Ağbaba'ya ulaştırıldığı değerlendiriliyor. Bu kapsamda para hareketleri ve banka kayıtlarının detaylı şekilde incelendiği öğrenildi.

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

Daha önceki MASAK incelemelerinde de Özlem Akyılmaz'ın hesaplarına ulaşan bazı para transferlerinin mercek altına alındığı belirtilmişti. Nermin Günay'a ait olduğu öne sürülen 500 bin liralık havalenin ortaya çıkmasının ardından soruşturmanın kapsamının genişletildiği ifade edildi.

Savcılık ve mali suçlar birimlerinin para trafiğiyle ilgili incelemelerini sürdürdüğü, yeni gözaltı ve adli işlemlerin gündeme gelebileceği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com
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