Dilan Polat'ın tüm hesaplarına erişim engeli

Daha önce 6,3 milyon takipçili ana Instagram hesabı Ankara Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla erişime engellenen Dilan Polat'a bir kötü haber daha geldi.

TÜM HESAPLARI KAPATILACAK

Polat’ın; yedek hesabı, TikTok, Facebook ve YouTube kanalları da dahil olmak üzere tüm aktif platformları resmi kararla erişime engellendi.

Gelişmeyi kamuoyuna duyuran avukat Melih Demirer, yasal kararın detaylarını şu sözlerle duyurdu: "Dilan Polat’ın yaklaşık 1,5 milyon takipçisi bulunan yedek Instagram hesabı başta olmak üzere TikTok, Facebook ve YouTube hesaplarına erişim engeli kararı verilmiştir. Alınan bu resmi karar, çok kısa bir süre içerisinde ilgili küresel sosyal medya platformlarının merkezlerine bildirilecek ve hesaplar tamamen dış dünyaya kapatılacaktır."

Kaynak: Haberler.com