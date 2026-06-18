Samsun'da kullandığı traktör dereye devrilen sürücü hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde tarla sürerken kullandığı traktörün dereye devrilmesi sonucu altında kalan Murat Kurt (23) hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Bafra ilçesi Karaköy Hara mevkisinde meydana geldi. Tarla süren Murat Kurt'un kullandığı traktör, kontrolden çıkarak dereye devrildi. Kazada traktör sürücüsü Murat Kurt ile yanındaki 1 kişi yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İhbarla kaza yerine bölgeye sağlık, jandarma ve Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen traktörün altında kalan Murat Kurt'u bulunduğu yerden çıkardı. Ekiplerin yaptığı kontrolde Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı ise Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı