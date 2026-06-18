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62 yaşındaki Yonca bikiniyi giyip denize indi! Fit görünümüne yorum yağdı

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Karadağ'da tatil yapan Yonca Evcimik, Adriyatik Denizi'nde çekilen karelerini paylaştı. 62 yaşındaki sanatçının fit görünümü takipçilerinin dikkatini çekerken, paylaşımlarına "Kim der 62 yaşında", "Hâlâ çok güzel" ve "Çılgın Bediş'ten beri hiç değişmemişsin" gibi yorumlar yapıldı.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Yonca Evcimik, tatil sezonunu Karadağ'da açtı. Adriyatik Denizi'nin tadını çıkaran ünlü şarkıcı, tatil karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

"Abone" ve "Bandıra Bandıra" gibi hit şarkılarıyla müzik dünyasında iz bırakan, aynı zamanda "Çılgın Bediş" karakteriyle hafızalara kazınan Yonca Evcimik, yaz tatili için Karadağ'ı tercih etti.

ADRİYATİK DENİZİ'NİN KEYFİNİ ÇIKARDI

Güneşli havanın tadını çıkaran Evcimik, Adriyatik Denizi'nde serinlediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü sanatçı paylaşımına, "Karadağ'a kadar gelmişken Adriyatik Denizi'ne girmemek olur mu?" notunu düştü.

TAKİPÇİLERİNDEN ÖVGÜ DOLU YORUMLAR

Fit görünümüyle dikkat çeken Evcimik'in paylaşımı kısa sürede ilgi gördü.

Takipçileri, ünlü sanatçıya "Kim der 62 yaşında", "Hâlâ çok güzel", "18'lik kız gibi" ve "Bir insan hiç yaşlanmaz mı? Çılgın Bediş'ten beri hâlâ aynısın" yorumlarında bulundu.

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