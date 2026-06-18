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Aziz Yıldırım'dan bir yıldız daha! Taraftar havalara uçacak

Aziz Yıldırım'dan bir yıldız daha! Taraftar havalara uçacak
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Fenerbahçe'nin Milan Skriniar'ın yanına stoper arayışında olduğu ve listenin ilk sırasında Manchester City forması giyen Nathan Ake'nin bulunduğu öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin Hollandalı savunmacı için temaslara başladığı iddia edildi.

  • Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın yanına sol ayaklı bir stoper transfer etmek için çalışmalarını hızlandırdı.
  • Kulübün gündeminde Nathan Ake ve Malang Sarr bulunuyor; Ake için Manchester City ile görüşmeler başladı.
  • Manchester City, Nathan Ake için yaklaşık 10 milyon euro bonservis talep ediyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de öncelikli bölgelerden biri savunma hattı oldu. Sarı-lacivertlilerin, Milan Skriniar'ın yanına sol ayaklı bir stoper kazandırmak için çalışmalarını hızlandırdığı iddia edildi.

İKİ İSİM LİSTEDE

Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerin Nathan Ake ve Malang Sarr olduğu öne sürüldü. Yönetimin iki oyuncudan birini kadroya katmak istediği ve transfer görüşmelerine başladığı belirtildi.

İLK TEMAS AKE İLE

Habere göre sarı-lacivertliler ilk olarak Nathan Ake cephesiyle temas kurdu. Hollandalı savunmacının temsilcisiyle ilk görüşmenin gerçekleştirildiği ve Manchester City ile de pazarlıkların başladığı ileri sürüldü.

BONSERVİS BEKLENTİSİ

İngiliz ekibinin sözleşmesinin son yılına giren Nathan Ake için yaklaşık 10 milyon euro bonservis talep ettiği iddia edildi. Fenerbahçe yönetiminin ise bu rakamı aşağı çekmek için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

GÖZLER TRANSFER GÖRÜŞMELERİNDE

Savunma hattına önemli bir takviye yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde, önümüzdeki günlerde transfer görüşmelerinin hız kazanması bekleniyor. Fenerbahçe'nin Nathan Ake ve Malang Sarr dosyalarından birinde mutlu sona ulaşmak istediği ifade edildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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