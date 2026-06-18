Beş çocuğu ve beş torunu var! Ali Ağaoğlu 6. kez baba oluyor

Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu, 72 yaşında yeniden baba olmaya hazırlanıyor. Beş çocuk ve beş torun sahibi olan Ağaoğlu'nun, uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Bige Yıldırımer'in hamile olduğu öne sürüldü.

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, Ağaoğlu'nun yaklaşık 15 yıldır birliktelik yaşadığı 2007 Miss Model of Turkey birincisi Bige Yıldırımer'den bebek müjdesi aldığı belirtildi.

3 AYLIK HAMİLE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Haberde, Bige Yıldırımer'in yaklaşık 3 aylık hamile olduğu ve çiftin bebek heyecanı yaşadığı ifade edildi.

Müjdeli haberi alan Ali Ağaoğlu'nun büyük sevinç yaşadığı belirtilirken, sevgilisine özel bir jest yaptığı da öne sürüldü.

BODRUM'DA LÜKS EV HEDİYE ETTİ İDDİASI

İddiaya göre Ağaoğlu, doğumu beklemeden sevgilisine "hamilelik hediyesi" aldı. Ünlü iş insanının, Yıldırımer'e Bodrum'da lüks bir yazlık ev hediye ettiği ileri sürüldü.

BEŞ ÇOCUK BABASI

Ali Ağaoğlu'nun Sema Ağaoğlu'ndan Alican ve Sena isimli iki çocuğu bulunuyor. Ağaoğlu'nun Ayten Alpar'dan Mertcan adında bir oğlu olduğu bilinirken, ayrıca Emre ve Ali Ege isimlerinde iki çocuğu daha bulunuyor.