CHP'de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi? Kapsamlı inceleme başlıyor

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin, il başkanlarıyla ilgili ihraç ve görevden alma süreçlerini başlatmasının ardından gözler, belediye başkanlarıyla ilgili nasıl bir süreç işletileceğine çevrildi.

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in haberine göre; CHP’de, hukukçular ve yerel yönetim deneyimi olan isimlerden oluşacak bir komisyon tüm belediyeleri masaya yatıracak. Sadece haklarında yolsuzluk iddiaları olanlar değil, tüm belediye başkanları için denetim mekanizması işleyecek. Haklarındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili ciddi bulgulara ulaşılan belediye başkanlarının ihracı bu aşamada gerçekleştirilecek.

3’Ü MEVCUT 3 ESKİ İL BAŞKANI DİSİPLİNE GÖNDERİLDİ

CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) il başkanlarıyla ilgili kararında, mutlak butlan dava sürecinde ismi geçen isimlerle ilgili ihraç süreçlerinin başlatılması dikkat çekti. Parti Sözcüsü Müslüm Sarı da bu durumu, “Bugün içine düştüğümüz mutlak butlan krizinin bir parçası olmaları sebebiyle disiplin süreci başlatmış oluyoruz. Bu arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz” sözleriyle açıklamıştı.

Bu kapsamda, verdiği dilekçe ile sürecin başlamasına neden olduğu belirtilen Bursa il başkanı, yine süreçte ismi yer alan Erzurum il başkanı ile iddianamede ismi geçen Bitlis il başkanı tedbirli olarak disipline sevk edildi. Ayrıca butlan davasıyla bağlantılı olarak değerlendirilen Mardin, Batman ve İstanbul eski il başkanları da disipline gönderildi.

SIRA BELEDİYE BAŞKANLARINDA MI?

Teşkilatlarla ilgili disiplin sürecini başlatan Kılıçdaroğlu yönetiminin, belediye başkanları konusunda ise daha temkinli bir süreç izleyeceği belirtiliyor. Haklarında yolsuzluk iddiaları gündemde olan isimler başta olmak üzere tüm belediye başkanları için yeni bir mekanizma oluşturulacak ve bu denetim mekanizmasının tespitleri doğrultusunda ihraç kararı verilip verilmeyeceğine bakılacak.

KOMİSYON, TÜM BAŞKANLARI İNCELEYECEK

Oluşturulacak komisyon, hukukçu ve yerel yönetimlerde görev almış isimlerden oluşacak. Bu komisyon, parti örgütünden ve partililerden gelen ihbarları da değerlendirilecek. Belediye başkanlarının işlemleri detaylı şekilde incelenecek. İşlemlerinde usulsüzlük olduğu yönünde tespitte bulunulan belediye başkanları, operasyon olması beklenmeden partiden uzaklaştırılacak.