Trump'tan Versay Sarayı yorumu: Bir sürü altını var, bir bakmak istiyorum

Abd Başkanı Donald Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetiyle ziyaret ettiği Versay Sarayı'na ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Trump'ın saraya gitmeden önce, "Bir sürü altını var, bir bakmak istiyorum" dediği öğrenildi.

G7 Liderler Zirvesi'nin ardından Macron, Trump'ı Paris yakınlarındaki tarihi Versay Sarayı'nda ağırladı. Macron ve eşi Brigitte Macron tarafından karşılanan Trump için sarayda özel bir program hazırlandı.

ÖZEL TUR DÜZENLENDİ

Macron, ABD Başkanı'na Versay Sarayı'nın en ünlü bölümlerini gezdirdi. Program kapsamında Aynalar Salonu, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'na adanmış galeri ve Kraliyet Şapeli ziyaret edildi. Trump ayrıca şapelde düzenlenen özel konseri de izledi.

TARİHİ MUTABAKATA İMZAYI DA VERSAY'DA ATTI

Versay ziyareti yalnızca diplomatik nezaket buluşmasıyla sınırlı kalmadı. Trump, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeyi amaçlayan 14 maddelik mutabakat zaptını da burada imzaladı. Görüntülerde Trump'ın, Macron'un da bulunduğu akşam yemeği sırasında belgeyi imzaladığı ve ardından salondan alkış yükseldiği görüldü. Trump'ın imza sonrası "Bu kolay değildi" dediği anlar da kameralara yansıdı. Mutabakat daha sonra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın imzasıyla resmen yürürlüğe girdi.

MACRON İÇİN DİPLOMASİNİN SAHNESİ

Dış basında yer alan değerlendirmelerde, Macron'un Versay Sarayı'nı son yıllarda diplomatik görüşmeler ve kritik uluslararası temaslar için sıkça kullandığı belirtildi. Trump'ın burada ağırlanması ve İran mutabakatına ilişkin imza sürecinin sarayda gerçekleşmesi, görüşmeye ayrı bir sembolik önem kazandırdı.