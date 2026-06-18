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Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası

Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası
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2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ilk maçında Kolombiya, Özbekistan'ı 3-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Özbekistan'ın tek golünü Başakşehirli Fayzullaev kaydetti.

Stat: Azteca

Hakemler: Anthony Taylor, Adam Nunn, Gary Beswick (İngiltere)

Özbekistan : Yusupov, Khusanov, Ashurmatov (Dk. 77 Orozov), Nasrullaev (Dk. 46 Sayfiyev), Abdullaev, Karimov, Mozgovoy, Şukurov, Urunov (Dk. 46 Khamdamov), Fayzullaev (Dk. 77 Amonov), Shomurodov (Dk. 90+3 Sergeev)

Kolombiya : Vargas, Munoz, Lucumi, Puerta (Dk. 80 Rios), Mojica, Sanchez, Rodriguez (Dk. 72 Campaz), Arias (Dk. 90+3 Castano), Lerma, Diaz (Dk. 90+3 Gomez), Suarez (Dk. 80 Hernandez)

Goller: Dk. 40 Munoz, Dk. 65 Diaz, Dk. 90+9 Campaz ( Kolombiya ), Dk. 60 Fayzullaev ( Özbekistan )

Sarı kart: Dk. 7 Mojica ( Kolombiya ), Dk. 34 Khusanov ( Özbekistan )

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Kolombiya, ilk maçında Özbekistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Özbekistan'da RAMS Başakşehir oyuncuları Shomurodov ve Fayzullaev ile Kolombiya'da Galatasaray forması giyen Sanchez, maça ilk 11'de çıktı.

Başakşehir futbolcusu Fayzullaev, Özbekistan'ın maçtaki tek golünü kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Erel
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