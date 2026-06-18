Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası
2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ilk maçında Kolombiya, Özbekistan'ı 3-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Özbekistan'ın tek golünü Başakşehirli Fayzullaev kaydetti.
Stat: Azteca
Hakemler: Anthony Taylor, Adam Nunn, Gary Beswick (İngiltere)
Özbekistan : Yusupov, Khusanov, Ashurmatov (Dk. 77 Orozov), Nasrullaev (Dk. 46 Sayfiyev), Abdullaev, Karimov, Mozgovoy, Şukurov, Urunov (Dk. 46 Khamdamov), Fayzullaev (Dk. 77 Amonov), Shomurodov (Dk. 90+3 Sergeev)
Kolombiya : Vargas, Munoz, Lucumi, Puerta (Dk. 80 Rios), Mojica, Sanchez, Rodriguez (Dk. 72 Campaz), Arias (Dk. 90+3 Castano), Lerma, Diaz (Dk. 90+3 Gomez), Suarez (Dk. 80 Hernandez)
Goller: Dk. 40 Munoz, Dk. 65 Diaz, Dk. 90+9 Campaz ( Kolombiya ), Dk. 60 Fayzullaev ( Özbekistan )
Sarı kart: Dk. 7 Mojica ( Kolombiya ), Dk. 34 Khusanov ( Özbekistan )
NEW 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Kolombiya, ilk maçında Özbekistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
Özbekistan'da RAMS Başakşehir oyuncuları Shomurodov ve Fayzullaev ile Kolombiya'da Galatasaray forması giyen Sanchez, maça ilk 11'de çıktı.
Başakşehir futbolcusu Fayzullaev, Özbekistan'ın maçtaki tek golünü kaydetti.