Gürsel Tekin canlı yayında küfür etti, sunucudan uyarı gecikmedi

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı CNN Türk canlı yayınında kullandığı ifadelerle gündem oldu. Program sırasında yaşanan tartışma esnasında sinirlerine hakim olamayan Tekin'in sarf ettiği küfürlü sözler ekrana yansıdı.

CANLI YAYINDA KÜFÜR ETTİ

Siyasetteki son gelişmelerin ele alındığı programda konuşan Gürsel Tekin, tartışma sırasında sert ifadeler kullandı. Tekin'in, "Vay p*zevenge bak kardeşim" sözleri canlı yayında duyulurken, stüdyoda kısa süreli bir şaşkınlık yaşandı.

SUNUCUDAN RTÜK UYARISI GELDİ

Tekin'in kullandığı ifadelerin ardından Ahmet Hakan araya girerek, "RTÜK kuralları gereği daha temiz bir dille konuşalım" uyarısında bulundu. Canlı yayında yapılan bu uyarı dikkat çekerken, Tekin'in verdiği yanıt da tartışma yarattı.

"TAHRİK EDİYORLAR" SAVUNMASI

Hakan'ın uyarısına karşılık veren Tekin, kullandığı ifadeyi savunarak, "Ne yapalım biz de, tahrik ediyorlar" dedi. Bu sözler üzerine programda tansiyon bir süre daha yüksek seyretti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Canlı yayında yaşanan diyalog kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, Tekin'in kullandığı ifadeler kamuoyunda tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar canlı yayın diline dikkat edilmesi gerektiğini savunurken, bazıları ise yaşanan gerginliğin söz konusu çıkışa neden olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: Haberler.com