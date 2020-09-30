İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HABERLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bugün
Son dakika haberi: Esenyurt'ta silahlı kavgaya karışan duraklar kaldırıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bugün
Son dakika haberleri: Esenyurt'taki taksicilerin silahlı kavgası
Son dakika gündem haberi... Esenyurt'ta 3 taksicinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavga sonrası mühürlenen 4 taksi durağı zabıta ekiplerince yıkıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bugün
ESENYURT'TA SİLAHLI KAVGANIN ARDINDAN TAKSİ DURAKLARI KALDIRILIYOR (1)
Esenyurt'ta taksiciler arasında geçen cumartesi günü yaşanan silahlı kavga sonucu 3 taksici öldürülmesi üzerine taksi durağı olarak kullanılan yapı belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bugün
Esenyurt'ta silahlı kavganın ardından taksi durakları kaldırılıyor (1)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bugün
İBB Bölgesel İstihdam Ofisi İstatistiklerini değerlendirdi: başvuranların %55'i kadın
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Dün
Son dakika! Şehir Tiyatroları oyuncuları tepki gösterdi, maaşlarının bir bölümü yatırıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Dün
Kartal'da yenilenen alt yapı çalışmaları ilk sınavını başarıyla verdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Dün
İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Dün
Alt geçidi su bastı, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs mahsur kaldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Dün
İstanbul'da sağanağın etkisini devam ettirmesi bekleniyor
İstanbul'da yaşanan sağanağın önümüzdeki saatlerde de devam etmesi bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Dün
İstanbul Boğazı'na "Temizken Güzel" projesi kapsamında çöpkaparlar yerleştirildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Dün
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'daki kadar taksi memnuniyetsizliği dünyada yoktur
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Dün
OPPO, 212 Photography Istanbul'a sponsor oldu
OPPO, 8-18 Ekim 2020'de 5 farklı mekanda gerçekleşecek, fotoğraf sanatının gücü ile farklı bir diyalog ortamı yaratmaya hazırlanan 212 Photography Istanbul'un altın sponsoru oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - 28.9.2020
Son dakika gündem: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Son dakika gündem haberi... Türkiye'de son 24 saatte 1412 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 65 kişi hayatını kaybetti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - 28.9.2020
Tiyatro sanatçısı Zihni Göktay: Yedi aydır Şehir Tiyatroları'ndan maaş alamıyorum
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - 28.9.2020
İBB Şehir Tiyatroları, usta oyuncu Zihni Göktay'ın maaşını 7 aydır ödemiyor
Usta oyuncu Zihni Göktay, 7 aydır İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından maaşının ödenmediğini belirterek, "Benim ve 16 arkadaşımın, parasını versinler.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - 28.9.2020
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Canlı'nın cenazesi defnedildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - 28.9.2020
BEŞİKTAŞ'TA İSKELE MEYDANI'NDAKİ 2 BÜFENİN MASA VE SANDALYELERİ KALDIRILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - 28.9.2020
Sanat dünyasının acı kaybı...Ersan Uysal hayatını kaybetti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - 28.9.2020
SARIYER'DE KALDIRIMA ARAÇLAR İÇİN CEP YAPIMINA İSYAN NÖBETİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - 28.9.2020
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
İSTANBUL'DA KADEMELİ MESAİDE İLK GÜN (1)Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL-DHAİstanbul'da, koronavirüsle mücadele kapsamında kademeli mesai uygulaması bugün başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - 27.9.2020
Hayatını kaybeden İSTAÇ Genel Müdürü Canlı için tören düzenlendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - 27.9.2020
İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Canlı'nın cenazesi Gümüşhane'ye gönderildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Mustafa Canlı, son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - 27.9.2020
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Canlı, yarın defnedilecek
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ AŞ Genel Müdürü ve eski milletvekili Mustafa Canlı, memleketi Gümüşhane'de yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - 27.9.2020
Bu mesleğin kültürüdür: Her sabah ailemizle helalleşip çıkıyoruz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - 27.9.2020
26 Eylül 2020 Haberleri
26 Eylül 2020 Manşet Haberleri.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - 26.9.2020
Son dakika haberi... İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Canlı, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika gündem haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Mustafa Canlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - 26.9.2020
İBB İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - 26.9.2020
Yapılan yüzde 500 zamla zora giren gazete bayileri İmamoğlu'na çağrı yaptı: Bu karardan dön başkan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - 25.9.2020
Erdem Aslanoğlu: "Gençlerimizin önünü açtığımızda neler yaptıklarını gördük"