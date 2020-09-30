İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HABERLERİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haberleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi haber, İstanbul Büyükşehir Belediyesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Son dakika haberi: Esenyurt'ta silahlı kavgaya karışan duraklar kaldırıldıİstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bugün
Son dakika haberi: Esenyurt'ta silahlı kavgaya karışan duraklar kaldırıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bugün
Son dakika haberleri: Esenyurt'taki taksicilerin silahlı kavgası
Son dakika gündem haberi... Esenyurt'ta 3 taksicinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavga sonrası mühürlenen 4 taksi durağı zabıta ekiplerince yıkıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Esenyurt'ta çatışmaların yaşandığı taksi durakları kaldırıldıİstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bugün
Esenyurt'ta çatışmaların yaşandığı taksi durakları kaldırıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bugün
ESENYURT'TA SİLAHLI KAVGANIN ARDINDAN TAKSİ DURAKLARI KALDIRILIYOR (1)
Esenyurt'ta taksiciler arasında geçen cumartesi günü yaşanan silahlı kavga sonucu 3 taksici öldürülmesi üzerine taksi durağı olarak kullanılan yapı belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Esenyurt'ta silahlı kavganın ardından taksi durakları kaldırılıyor (1)İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bugün
Esenyurt'ta silahlı kavganın ardından taksi durakları kaldırılıyor (1)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: İBB Bölgesel İstihdam Ofisi İstatistiklerini değerlendirdi: başvuranların %55'i kadınİstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bugün
İBB Bölgesel İstihdam Ofisi İstatistiklerini değerlendirdi: başvuranların %55'i kadın
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Son dakika! Şehir Tiyatroları oyuncuları tepki gösterdi, maaşlarının bir bölümü yatırıldıİstanbul Büyükşehir Belediyesi - Dün
Son dakika! Şehir Tiyatroları oyuncuları tepki gösterdi, maaşlarının bir bölümü yatırıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Kartal'da yenilenen alt yapı çalışmaları ilk sınavını başarıyla verdiİstanbul Büyükşehir Belediyesi - Dün
Kartal'da yenilenen alt yapı çalışmaları ilk sınavını başarıyla verdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Başkan İmamoğlu ve Bozkurt projeleri incelediİstanbul Büyükşehir Belediyesi - Dün
Başkan İmamoğlu ve Bozkurt projeleri inceledi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldıİstanbul Büyükşehir Belediyesi - Dün
İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı
Son dakika haberi: Esenyurt'ta silahlı kavgaya karışan duraklar kaldırıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Dün
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Alt geçidi su bastı, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs mahsur kaldıİstanbul Büyükşehir Belediyesi - Dün
Alt geçidi su bastı, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs mahsur kaldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Dün
İstanbul'da sağanağın etkisini devam ettirmesi bekleniyor
İstanbul'da yaşanan sağanağın önümüzdeki saatlerde de devam etmesi bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: İstanbul Boğazı'na 'Temizken Güzel' projesi kapsamında çöpkaparlar yerleştirildiİstanbul Büyükşehir Belediyesi - Dün
İstanbul Boğazı'na "Temizken Güzel" projesi kapsamında çöpkaparlar yerleştirildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Cif'ten 'temizken güzel' ile şehirlerin mutluluğuna destekİstanbul Büyükşehir Belediyesi - Dün
Cif'ten "temizken güzel" ile şehirlerin mutluluğuna destek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: İstanbul'da sağanak ve dolu etkili olduİstanbul Büyükşehir Belediyesi - Dün
İstanbul'da sağanak ve dolu etkili oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'daki kadar taksi memnuniyetsizliği dünyada yokturİstanbul Büyükşehir Belediyesi - Dün
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'daki kadar taksi memnuniyetsizliği dünyada yoktur
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Dün
OPPO, 212 Photography Istanbul'a sponsor oldu
OPPO, 8-18 Ekim 2020'de 5 farklı mekanda gerçekleşecek, fotoğraf sanatının gücü ile farklı bir diyalog ortamı yaratmaya hazırlanan 212 Photography Istanbul'un altın sponsoru oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: MAGANDA KURBANI GENCİN ADI SULTANGAZİ'DE SOKAĞA VERİLDİİstanbul Büyükşehir Belediyesi - Dün
MAGANDA KURBANI GENCİN ADI SULTANGAZİ'DE SOKAĞA VERİLDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Daha iyi bir Büyükçekmece için çalışmalar sürüyorİstanbul Büyükşehir Belediyesi - Dün
Daha iyi bir Büyükçekmece için çalışmalar sürüyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Engelsiz bir dünya sunan uygulamasını anlattıİstanbul Büyükşehir Belediyesi - Dün
Engelsiz bir dünya sunan uygulamasını anlattı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Bakırköy'de sokakta bulduğu paranın sahibini arıyorİstanbul Büyükşehir Belediyesi - Dün
Bakırköy'de sokakta bulduğu paranın sahibini arıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - 28.9.2020
Son dakika gündem: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Son dakika gündem haberi... Türkiye'de son 24 saatte 1412 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 65 kişi hayatını kaybetti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Tiyatro sanatçısı Zihni Göktay: Yedi aydır Şehir Tiyatroları'ndan maaş alamıyorumİstanbul Büyükşehir Belediyesi - 28.9.2020
Tiyatro sanatçısı Zihni Göktay: Yedi aydır Şehir Tiyatroları'ndan maaş alamıyorum
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Fethiye Caddesi'nin yenilenme projesi halka bırakıldıİstanbul Büyükşehir Belediyesi - 28.9.2020
Fethiye Caddesi'nin yenilenme projesi halka bırakıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: - Mustafa Canlı memleketinde son yolculuğuna uğurlandıİstanbul Büyükşehir Belediyesi - 28.9.2020
- Mustafa Canlı memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - 28.9.2020
İBB Şehir Tiyatroları, usta oyuncu Zihni Göktay'ın maaşını 7 aydır ödemiyor
Usta oyuncu Zihni Göktay, 7 aydır İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından maaşının ödenmediğini belirterek, "Benim ve 16 arkadaşımın, parasını versinler.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Canlı'nın cenazesi defnedildiİstanbul Büyükşehir Belediyesi - 28.9.2020
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Canlı'nın cenazesi defnedildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: İBB Şehir Tiyatroları'nda bu hafta (29 eylül-4 ekim 2020)İstanbul Büyükşehir Belediyesi - 28.9.2020
İBB Şehir Tiyatroları'nda bu hafta (29 eylül-4 ekim 2020)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: BEŞİKTAŞ'TA İSKELE MEYDANI'NDAKİ 2 BÜFENİN MASA VE SANDALYELERİ KALDIRILDIİstanbul Büyükşehir Belediyesi - 28.9.2020
BEŞİKTAŞ'TA İSKELE MEYDANI'NDAKİ 2 BÜFENİN MASA VE SANDALYELERİ KALDIRILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Sanat dünyasının acı kaybı...Ersan Uysal hayatını kaybettiİstanbul Büyükşehir Belediyesi - 28.9.2020
Sanat dünyasının acı kaybı...Ersan Uysal hayatını kaybetti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: İstanbul'da kademeli mesai başladıİstanbul Büyükşehir Belediyesi - 28.9.2020
İstanbul'da kademeli mesai başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: SARIYER'DE KALDIRIMA ARAÇLAR İÇİN CEP YAPIMINA İSYAN NÖBETİİstanbul Büyükşehir Belediyesi - 28.9.2020
SARIYER'DE KALDIRIMA ARAÇLAR İÇİN CEP YAPIMINA İSYAN NÖBETİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - 28.9.2020
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
İSTANBUL'DA KADEMELİ MESAİDE İLK GÜN (1)Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL-DHAİstanbul'da, koronavirüsle mücadele kapsamında kademeli mesai uygulaması bugün başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: İstanbul'da kademeli mesai uygulaması bugün başladıİstanbul Büyükşehir Belediyesi - 28.9.2020
İstanbul'da kademeli mesai uygulaması bugün başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Hayatını kaybeden İSTAÇ Genel Müdürü Canlı için tören düzenlendiİstanbul Büyükşehir Belediyesi - 27.9.2020
Hayatını kaybeden İSTAÇ Genel Müdürü Canlı için tören düzenlendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Sağlık çalışanlarına spor moraliİstanbul Büyükşehir Belediyesi - 27.9.2020
Sağlık çalışanlarına spor morali
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - 27.9.2020
İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Canlı'nın cenazesi Gümüşhane'ye gönderildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Mustafa Canlı, son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - 27.9.2020
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Canlı, yarın defnedilecek
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ AŞ Genel Müdürü ve eski milletvekili Mustafa Canlı, memleketi Gümüşhane'de yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Başakşehir'de TEM Otoyolu'na bir bağlantı dahaİstanbul Büyükşehir Belediyesi - 27.9.2020
Başakşehir'de TEM Otoyolu'na bir bağlantı daha
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Esenyurt'ta taksici cinayetlerinden sonra flaş gelişmeİstanbul Büyükşehir Belediyesi - 27.9.2020
Esenyurt'ta taksici cinayetlerinden sonra flaş gelişme
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Bu mesleğin kültürüdür: Her sabah ailemizle helalleşip çıkıyoruzİstanbul Büyükşehir Belediyesi - 27.9.2020
Bu mesleğin kültürüdür: Her sabah ailemizle helalleşip çıkıyoruz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - 27.9.2020
26 Eylül 2020 Haberleri
26 Eylül 2020 Manşet Haberleri.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: İSTAÇ Genel Müdürü Covid-19'dan hayatını kaybettiİstanbul Büyükşehir Belediyesi - 26.9.2020
İSTAÇ Genel Müdürü Covid-19'dan hayatını kaybetti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - 26.9.2020
Son dakika haberi... İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Canlı, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika gündem haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Mustafa Canlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: İBB İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiİstanbul Büyükşehir Belediyesi - 26.9.2020
İBB İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Yapılan yüzde 500 zamla zora giren gazete bayileri İmamoğlu'na çağrı yaptı: Bu karardan dön başkanİstanbul Büyükşehir Belediyesi - 26.9.2020
Yapılan yüzde 500 zamla zora giren gazete bayileri İmamoğlu'na çağrı yaptı: Bu karardan dön başkan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Erdem Aslanoğlu: 'Gençlerimizin önünü açtığımızda neler yaptıklarını gördük'İstanbul Büyükşehir Belediyesi - 25.9.2020
Erdem Aslanoğlu: "Gençlerimizin önünü açtığımızda neler yaptıklarını gördük"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Sosyal mesafesiz yardım kuyruğuİstanbul Büyükşehir Belediyesi - 25.9.2020
Sosyal mesafesiz yardım kuyruğu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Üsküdar'dan Beylikdüzü'ne her yerde tiyatro varİstanbul Büyükşehir Belediyesi - 25.9.2020
Üsküdar'dan Beylikdüzü'ne her yerde tiyatro var
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: İBB'ye Uluslararası Stevie Ödülüİstanbul Büyükşehir Belediyesi - 25.9.2020
İBB'ye Uluslararası Stevie Ödülü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 12:22:19. #1.15#
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