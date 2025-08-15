İBB'den Poyraz Fırtınası Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Marmara bölgesinde beklenen poyraz fırtınası için vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Fırtınanın etkisini artırması bekleniyor ve çeşitli olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesi için poyraz fırtınası uyarısı yaptı. AKOM fırtınanın etkisini artırarak kısa süreli ve kuvvetli olacağını duyurdu. AKOM'dan vatandaşlara ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği uyarısında da bulundu.

AKOM, başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesinde poyraz fırtınasının bugünden itibaren etkisini artıracağını duyurdu. Poyraz'ın kısa süreli ve kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın gece saat 23.00'ten itibaren etkisini azaltacağı belirtilen açıklamada, Cumartesi akşam saatlerinden itibaren fırtınanın Marmara'da etkisini tamamen yitirmesi bekleniyor. AKOM, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanacak ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması uyarısı da yaptı. İstanbul'da önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının gündüz 28-31 derece aralığında, gece ise 20 derece civarlarında olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
