Ara tatil bitince İstanbul trafiği sabah saatlerinde yüzde 62'ye çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili sona erdi. Haftanın ilk iş günü saat 08.00 itibarıyla İBB trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.
İSTANBUL'da ara tatilin sona ermesinin ardından haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 62'ye ulaştı.
İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili sona ererken, haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı