İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) Genel Kurulu'nda, 152 milyar 704 milyon liralık İSKİ 2027 mali yılı bütçesi 167 kabul 47 ret oyuyla kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Toplantıda yapılan İSKİ Genel Kurulu'nda, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa kurumun faaliyetleriyle ilgili sunum yaptı.

Başa, İSKİ'nin 7 milyonu aşan abonesi olduğunu, 9 bin 364 personeli bulunduğunu anlatarak, içme suyu temini ve dağıtımından atık su yönetimine, altyapı yatırımlarından çevrenin korunmasına kadar geniş bir alanda hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi.

İSKİ 2027 mali yılı bütçesine değinen Başa, şunları kaydetti:

"2027 yılı için harcama birimlerimize yaklaşık 145 milyar lira olarak tahmin edilen gelir bütçesi ödeneği ayrılmıştır. 153 milyar lira olarak tahmin edilen gider bütçemiz ile birlikte yaklaşık 8 milyar lira tutarında net finansman kaynağı ile bütçe denkliği sağlanmıştır. 145 milyar liralık gelir bütçesinin yaklaşık yüzde 77'sini su gelirleri, yüzde 11'ini merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar, kalan yüzde 12'sini ise diğer gelirler oluşturmaktadır. 153 milyar liralık gider bütçemizin yüzde 49'unu sermaye giderleri, yüzde 33'ünü mal ve hizmet alım giderleri, yüzde 7'sini personel ve SGK giderleri, kalan yüzde 11'ini ise diğer giderler oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Başa, İstanbul'da günlük ortalama su tüketiminin 3 milyon 200 bin metreküp olduğunu dile getirdi.

"Burada üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir tablo var"

Ak Parti Grup Sözcüsü Fatih Sırmacı, İSKİ'nin 2027 mali yılı bütçesinde, gelir bütçesinin 144 milyar 582 milyon lira, gider bütçesinin ise 152 milyar 704 milyon lira olduğunu söyledi.

Gelir ile gider arasındaki farkın 8 milyar 122 milyon lira olduğunu ve bu farkın finansmanla karşılanmasının öngörüldüğünü kaydeden Sırmacı, "Bütçenizi denkleştirebilmek için 8 milyar 122 milyon liralık finansmana ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu finansmanın hangi kaynaklardan sağlanacağını, ne kadarının borçlanmaya dayanacağını ve gelecek yıllara nasıl bir yük getireceğini açıklamak zorundasınız." dedi.

Sırmacı, Sayıştay'ın 2025 Yılı Denetim Raporu'na değinerek, şunları kaydetti:

"2025 yılında İSKİ'den İBB'ye tam 15 milyar 260 milyon lira nakit borç verilmiş. Buna ilave olarak İBB'nin su faturalarından kaynaklanan 1 milyar 778 milyon liralık alacağı da borç verme yöntemiyle mahsuplaştırılmış. Toplam borç verme işlemi ne kadar olmuş? 17 milyar 38 milyon lira. Peki bir önceki yıl bu rakam ne kadardı? Yaklaşık 626 milyon lira. Bir yılda yaklaşık 27 katlık artış. Bakın burada üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir tablo var. Bir tarafta başlangıç yatırım ödeneğinin 10 milyar 236 milyon lira altında kalan sermaye harcaması. Diğer tarafta İSKİ'den İBB'ye yönelik 17 milyar 38 milyon liralık borç verme işlemi. Biz bu iki rakam arasında doğrudan bir kaynak aktarımı ilişkisi kurmuyoruz ama aynı yılın mali tablolarında ortaya çıkan bu manzara karşısında çok temel bir soru soruyoruz. İSKİ'nin önceliği İstanbul'un su ve kanalizasyon altyapısını güçlendirmek mi yoksa İBB'nin finansman ihtiyacını karşılamak mı?"

İBB yönetiminin, 2019 yılında İstanbulluya ucuz su sağlama sözü verdiğini hatırlatan Sırmacı, "2019 yılı ocak ayında konut birinci kademe su bedeli 4 lira 53 kuruştu. Bugün vatandaşın karşısına 66 lira 91 kuruşluk tarife çıkıyor. Şimdi İBB yönetimine soruyorum. Siz bu millete su faturalarında indirim sözü vermediniz mi? Ardından tarifeleri TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalamasına bağlayan aylık otomatik güncelleme mekanizmasını uygulamaya koymadınız mı? Madem fiyatlar her ay ekonomik göstergelere göre güncelleniyor, bu mekanizmanın dışında ayrıca yapılan fiyat artışlarını hangi gerekçeyle savunuyorsunuz? Vatandaşın ödediği bedelin ne kadarı gerçek maliyet artışından ne kadarı sizin tarife tercihlerinizden kaynaklanıyor?" sorularını yöneltti.

Mecliste yapılan oylamada, 152 milyar 704 milyon liralık İSKİ 2027 mali yılı bütçesi, 167 kabul 47 ret oyuyla kabul edildi.

Kaynak: AA