İstanbul'un içme suyu kaynaklarından Melen Havzası'nın korunması ve altyapının güçlendirilmesi amacıyla İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından hayata geçirilen 12,7 milyar liralık atık su ve içme suyu yatırımları hizmete alındı.

Çilimli ilçesine bağlı Arabacı köyü mevkisinde düzenlenen törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Melen Havzası'nın İstanbul'un can damarı olduğunu söyledi.

Aslan, İstanbul'a temiz su ulaştırmak için öncelikli görevlerinin suyu kaynağında korumak olduğunu dile getirerek, "Yaptığımız iş sadece İstanbul'un çevresini korumak değil, Türkiye'nin de çevresini korumak. İstanbul'a nasıl bakıyorsak Düzce'ye de öyle bakıyoruz. Atık sular Melen Çayı'nı besleyen derelere karışmasın diye 110 kilometreyi aşkın atık su hattı döşedik, 6,5 kilometre dere ıslahı yaptık. Havzayı yerinde denetlemek için Melen Havzası Koruma Müdürlüğü yerleşkesini de hizmete açtık." diye konuştu.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ise İstanbul'un, 16 milyonu aşan nüfusu ve her geçen gün artan ihtiyaçlarıyla su yönetiminin büyük önem taşıdığı bir dünya metropolü olduğunu kaydetti.

Başa, su kaynaklarını korumanın önemine işaret ederek, "Düzce'den İstanbul'a uzanan Melen sistemi, özellikle kuraklık dönemlerinde su arz güvenliğine önemli katkılar sağlayan stratejik bir altyapıdır." dedi.

Konuşmaların ardından, yatırımların açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA