İstanbul hava durumu! İstanbul'da yarın yağmur var mı? İşte 3 Kasım 2026 İstanbul hava durumu

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Akom'un açıklamasına göre bugün saat 16.00 ile 22.00 arasında kentte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yarın itibarıyla Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkili olmasıyla sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek. İşte İstanbul'da bugün, yarın ve önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL?

İstanbul'da bugün yağmur etkili oluyor. Şu anda hava sıcaklığı 17 derece civarında ölçülüyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 19, en düşük sıcaklık ise 14 derece olarak bekleniyor. Yağış ihtimali yüzde 82 seviyesinde.

AKOM'DAN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

AKOM'un açıklamasına göre İstanbul'da bugün saat 16.00 ile 22.00 arasında yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yarın sabah saatlerinden itibaren yağışların etkisini artırması öngörülüyor. Kentin farklı bölgelerinde toplamda metrekareye 30 ile 60 kilogram arasında yağış düşebileceği belirtiliyor. Vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları önerilir.

İSTANBUL'DA YARIN YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da yarın, 4 Kasım Çarşamba günü de yağmur bekleniyor. Yağış ihtimali yüzde 75 seviyesinde öngörülüyor. Hava sıcaklığının en yüksek 16, en düşük 12 derece civarında olması bekleniyor. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin altına gerilemesi öngörülüyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'da yağışlı havanın perşembe gününden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. 5 Kasım Perşembe günü yağış ihtimali yüzde 15'e gerileyecek, ancak gündüz sıcaklığı 13 derece civarında seyredecek. Hafta sonu gece sıcaklıklarının 7 dereceye kadar inmesi öngörülüyor.

GALATASARAY STUTTGART MAÇINDA YAĞMUR VAR MI?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı ağırlayacağı bu akşam İstanbul'da yağmur bekleniyor. Saat 20.45'te RAMS Park'ta başlayacak karşılaşmada hava sıcaklığının 15-16 derece civarında olması öngörülüyor. Maça gidecek taraftarların yağmura karşı hazırlıklı olmaları ve trafikte dikkatli olmaları önerilir.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu şöyle:

4 Kasım Çarşamba: Yağmurlu, en yüksek 16, en düşük 12 derece

5 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu, en yüksek 13, en düşük 10 derece

6 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu, en yüksek 13, en düşük 9 derece

7 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu, en yüksek 12, en düşük 8 derece

8 Kasım Pazar: Güneşli, en yüksek 14, en düşük 7 derece