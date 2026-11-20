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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, belediyenin 565 milyar liralık 2027 mali yılı bütçesinin sunumunu yapan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, kentsel dönüşüme konut başına 1 milyon 300 bin lira destek teklifinde bulunacaklarını söyledi.

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının altıncı oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Aslan, Mecliste İBB 2027 mali yılı bütçesinin sunumunu yaptı.

Konuşmasında İBB'nin borçlarına değinen Aslan, nisan ayında ödeyecekleri tahvilin parasını kasalarına koyduklarını, ilerleyen dönemdeki kredi ödemeleri için biriktirdikleri paranın da dikkate alınması durumunda borçlarını 2,4 milyar dolar civarına düşürdüklerini söyledi.

Aslan, İBB 2027 mali yılı bütçesinin 565 milyar lira olduğunu belirterek, İSKİ ve İETT dahil konsolide bütçesinin ise 821 milyar lira olduğunu kaydetti.

KARŞILIKSIZ HİBE, GERİ ÖDEME YOK

İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarını anlatan Aslan, "Buradan Meclisimize sesleniyorum. Kentsel dönüşüm yapmak isteyen fakat ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlarımız için yeni bir destek paketini hayata geçirelim. Vatandaşlarımıza kentsel dönüşümde konut başına tam 1 milyon 300 bin lira karşılıksız hibe desteği verelim." diye konuştu.

Aslan, vatandaşların İBB'ye müracaat edeceğini ve 1 milyon 300 bin lirayı alacağını, binasını yaptıracağını ve parayı geri ödemeyeceğini dile getirerek, "Geri ödenmek üzere verdiğimiz para değil, karşılıksız vereceğiz yurttaşımıza." dedi.

ÖĞRENCİYE 1 LİRAYA TOPLU ULAŞIM

Ulaşım konusuna da değinen Aslan, kentte öğrencilerin, abonman kartla toplu ulaşım araçlarına bindiklerinde 1 liraya yolculuk yapacağını kaydetti.

Kentsel dönüşümdeki 1 milyon 300 bin lira destek ile öğrenci abonmanlarında 1 liraya yolculuk tekliflerinin, aralık ayındaki Mecliste gündeme geleceğini ifade eden Aslan, Meclisteki her siyasi parti grubunun bu tekliflere "evet" diyeceğini beklediklerini kaydetti.

İBADETHANELERE TEMİZLİK, METROYA TARİH

Aslan, ibadet yerlerinin temizliğine de dikkati çekerek, "Camilerimiz, cemevlerimiz, kiliselerimiz ve sinagoglarımız da İstanbul'un ortak mirasıdır. 2027 yılından itibaren 39 ilçemizdeki tüm ibadethanelerimize ayda en az bir kez temizlik hizmeti vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki metro yatırımlarından söz eden Aslan, "Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattımız hazır. Araçlarımız hazır. Sinyalizasyon testimiz bitmek üzere. 19 Aralık'ta açıyoruz." dedi.

Kaynak: AA