Ekrem İmamoğlu tahliye edildi mi? SON DAKİKA! İBB davasında kimler tahliye edildi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yolsuzluk iddiasıyla açılan davanın yargılanma sürecine devam ediliyor. Silivri'de görülen, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında yer aldığı 53'ü tutuklu toplam 436 sanığın yargılandığı davanın 101. duruşması bugün tamamlandı. Mahkeme heyeti, tutukluluk incelemesine ilişkin ara kararını açıkladı. Peki, Ekrem İmamoğlu tahliye edildi mi? İBB davasında kimler tahliye edildi? Detaylar...

EKREM İMAMOĞLU TAHLİYE EDİLDİ Mİ?

Kamuoyunda ve arama motorlarında sıklıkla araştırılan "Ekrem İmamoğlu tahliye edildi mi?" sorusunun yanıtı Silivri'deki duruşmada netleşti.

Açıklanan ara karara göre Ekrem İmamoğlu ve davanın tutuklu sanıkları arasında yer alan diğer isimler hakkında tahliye kararı çıkmadı. İmamoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi. Böylelikle davada tutuklu yargılanan sanık sayısı 46 olarak kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan 11 Kasım 2025 tarihli ve 3 bin 809 sayfalık iddianamede, İmamoğlu 'örgüt lideri' olarak tanımlanıyor. İmamoğlu'nun; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Suç gelirlerinin aklanması', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', 'Kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'Suç delillerini gizleme', 'Haberleşmenin engellenmesi', 'Kamu malına zarar verme', 'Rüşvet alma', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'İrtikap', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Orman kanununa muhalefet' ve 'Maden kanununa muhalefet' suçlarından oluşan 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapsi isteniyor.

İBB DAVASINDA KİMLER TAHLİYE EDİLDİ?

duruşmanın ardından mahkeme heyetinin tutukluluk değerlendirmesi sonucunda tahliyesine karar verilen isimler açıklandı. Ara kararda toplam 7 sanık hakkında tahliye kararı verildi.

Tahliye kararı verilen isimler şunlardır:

Ümit Polat (Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü)

Nilgün Cendek (İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürü)

Tolga Kılıç (Mühendis)

Melih Gecek (İSTTELKOM Genel Müdürü)

Aytekin Karaarslan (Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı)

Fatih Temur (Ağaç AŞ çalışanı)

Adem Başer (Güney Cebeci Şirketi Genel Müdürü)

Tahliye kararı verilen isimlerden İSTTELKOM Genel Müdürü Melih Gecek, dün başka bir suçtan tutuklandığı için cezaevinden çıkamayacak.

DURUŞMADA EKREM İMAMOĞLU'NUN ÇAPRAZ SORGUSU YAPILDI

Duruşmada tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun çapraz sorgusuna geçildi. Duruşma savcısı, sorgusuna Cebeci Maden Sahası bölümüyle başlayacağını bildirdi.

Savcı, İmamoğlu'na şu soruyu yöneltti:

"Savunmanızda Murat Gülibrahimoğlu'yla birkaç toplantıda denk geldiğinizi fakat kendisi kendinizle ilişkiniz olmadığını beyan ettiniz. Fakat Murat Gülibrahimoğlu 2020-2025 arasında konkordato ilan eden bir iş adamı olarak iddianamede tanımlanıyor. Yine aynı şekilde iddianamede örgüt yöneticisi olduğu iddia ediliyor. Sanık Gülibrahimoğlu'yla telefonlarınız 2020-2025 arasında yüzlerce kez 0 metre baz veya 0-50 metre arasında ortak baz vermesi konusunu nasıl açıklıyorsunuz? Yine aynı zamanda 2024'te Bodrum'da bir baz birliğiniz var. Bu konu hakkında bir diyeceğiniz var mı?"

İmamoğlu bu soruya şu yanıtı verdi:

"Onu Telekom'a sorun ya da o işten sorumlu bakanlığa sorun. Ben o işten anlamam. Ben görüştüğüm hiç kimseyle olan görüşmemi gizleyecek kadar görünmeyen, bilinmeyen bir adam değilim."

CEBECİ MADEN SAHASI VE 12 MİLYAR LİRALIK KAMULAŞTIRMA İDDİASI

Gülibrahimoğlu'nu tanıdığı ilk toplantıya ilişkin beyanda bulunan İmamoğlu, maden sahasının yürümesi ve kamu zararının giderilmesi için kendisine Saraçhane'de bir sunum yapılacağının söylendiğini, bu sunumda bir iş insanının da olduğunun ifade edildiğini aktardı. Savcının toplantının yılını sorması üzerine İmamoğlu; 2020 veya 2021 yılı olabileceğini, Cebeci konusunda dönemin İstanbul Valisi'yle de toplantı gerçekleştirildiğini ifade etti.

O günkü toplantıda Atiye isimli bir kişinin Cebeci'deki kamulaştırma bedelinin 12 milyar lira civarında olduğunu ve bunun İBB tarafından ödenmesi gerektiğini söylediğini belirten İmamoğlu, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Yani böyle bir yük yüklenmiş İBB'ye... İSFALT'ın oradaki yapacağı o sütreyle ilgili. Ben de dedim ki 'Ya ne diyorsunuz? Bu İBB'nin bütçesinin yarısı. Böyle bir kamulaştırma mümkün mü?' Yani buraya da İSFALT'ın bir sözü var. Aldığı ortaklığı karşılığı, o da ne? Sütre yapacak, yolları yapacak ve orayı ihya edecek. Burada yaptığım incelemelerle mecburen Cebeci uzmanı oldum. O zaman Mevlüt Uysal 750 milyon lira gibi bir kamulaştırmadan bahsediyor toplantıda. Halbuki 12 milyar."

Duruşma savcısının "Atiye’nin kendisi mi? Murat Gülibrahimoğlu mu anlattı?" sorusu üzerine İmamoğlu şu yanıtı verdi:

"Atiye Hoca. Murat Gülibrahimoğlu orada. Onu destekler bir şekilde biz bununla ilgili kamuyla yani MAPEG'le, Enerji Bakanlığıyla, Valilikle görüşmeler yaptıklarını, bunu hızla ilerleteceklerini ifade ettiler. Toplantıda kulağımdaki, hafızamdaki kısmını anlattım."

İmamoğlu, Cebeci Maden Sahası ile ilgili Enerji Bakanlığı, MAPEG ve bazı alanlarda da Sultangazi Belediyesi'nin yetkili olduğunu, İBB'nin yetkili olmadığını ifade ederek üzerine atılı suçlamaları reddetti.

MÜLK VE ŞİRKET İLİŞKİLERİNE YÖNELİK SORULAR

Duruşma savcısı, Fatih Keleş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz'ın mal varlıklarıyla ilgili şu soruyu yöneltti:

"Savcılık ifadenizde Fatih Keleş, Adem Soytekin, Tuncay Yılmaz, onların mal varlıklarının artışlarıyla ilgili, 'Onların kendi ticari hayatı, bilgim yok.' şeklinde beyan verdiniz. Önceki başkanlığınızdan beri yönetiminizde olan Fatih Keleş ve ticaret yaptığınız Adem Soytekin ve şahıs şirketinizin genel müdürü Tuncay Yılmaz Beylikdüzü'ndeki birçok eylemde veya birçok fonda bu inşaat firmaları karşısında hep birlikte çıktıkları iddia edilmektedir. Şahsi şirketinizin müdürü hariç bu üçünün belediyedeki işleri, ilişkili konularda müteahhitten karşısına çıkması ve belediyenin malları ve paraları uhdesine geçirmesini nasıl açıklıyorsunuz?"

İmamoğlu'nun "Geçirmesini diyorsunuz savcı bey, böyle soru olur mu?" yanıtı üzerine savcı, Beylikdüzü'nde Adem Soytekin'e geçen tapular olduğunu aktardı. İmamoğlu, Soytekin'in aldığı tapuların kendisini ilgilendirmediğini, Tuncay Yılmaz'ın ise kendisini ilgilendirdiğini savunarak şu açıklamayı yaptı:

"Tuncay Yılmaz benim genel müdürümdür. Benim şirketimin dışındaki her şirkette inşaat sektörüyle sektörel görüşmesi olabilir. Adem Soytekin'in ticarette ne kazandığı, ne kaybettiği beni ilgilendirmez. Benimle ticaret yapmıştır ama ortaklık yapmamıştır. Fatih Keleş'in yaptığı ticaret beni ilgilendirmez. Ben kendisini tanıdığında zaten iş adamıydı."

BAŞKANLIK KONUTUNDAKİ KAMERALAR VE İDDİALARA VERİLEN YANITLAR

Duruşma savcısının gözaltı sürecinden sonra Rumeli Hisarı'ndaki başkanlık konutundaki güvenlik kameralarının sökülmesine ilişkin talimatı olup olmadığı sorusu üzerine İmamoğlu:

"Ben hapisteyim Sayın Savcım. Olayları ben burada takip ettim ve bütün detayıyla, en ince hassasiyetiyle hem koruma görevlisi olan Mustafa Bey hem diğer arkadaşlar tane tane anlattılar. Bence orada sizin hala niye aylar sonra Erol Naim Özgüner'in hiçbir görevi olmadığı halde, bu konuyla ilgili burada sanık diye görev yapan 2 kişi kendileri burada itiraf etti. Ekim ayında toplantı yaptığını ifadesinden sonra niçin Erol Naim hakkında soruşturma başlatmadığınızı merak ediyorum. Bence orada başka bir oyun var yani. Burada kimsenin zoru yok, herkes anlattı olan biteni."

Savcının, Veysel Erçevik ve Adem Kameroğlu'nun ruhsat karşılığında dubleks villanın SSB Gayrimenkul'e devri ve 1,5 milyon liranın Tuncay Yılmaz'a elden teslim edildiği iddialarına ilişkin sorusuna İmamoğlu, iddianın yalan olduğunu, alışverişe dair evrak, senet ve ödemelerin bulunduğunu ve durumun ruhsat veya iskanla ilgisi olmadığını belirtti.

Müteahhit Cemal Bey hakkındaki 500 bin lira iddialarına karşılık İmamoğlu, "Yalan konuştu. Çok yan yana namaz kıldık ettik ama Allah ıslah etsin. Başka bir şey demiyorum yani. Yalan konuştu." dedi. Muhammet Demir'in ruhsat meselesinde 8 milyon lira istendiği yönündeki ifadesi için de yalan konuştuğunu beyan etti.

PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ VE BÜTÇE BEYANLARI

Cumhuriyet savcısının CHP İl Binası alım sürecindeki para sayma görüntülerine ve Fatih Keleş ile Tuncay Yılmaz'ın durumuna dair sorduğu soruya İmamoğlu yanıt verdi:

"İfade vermişler zaten. Benim bilgim yok. Tabii ki sonradan öğrendim. Nasıl sonradan öğrendim? Bu zaten basına düşmüştü biz daha hapse girmeden, 2024 seçimlerinden önceydi, o zaman konuşmuştum diye hatırlıyorum. Yani parti adına oraya gitmişler. Tekrar ifade ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu'nun buraya tanık olarak çağrılmasını talep ediyorum."

Savcının "Buradaki iddia aklama iddiası yalnız." sözleri üzerine İmamoğlu, "Ama ben diyorum ki bu bağış, bağış. Aklamayla ilgisi yok yani. Ben de diyorum iddiaya karşı deliliniz ne, bu değil mi? Ona cevap veriyorum." dedi.

1 MİLYON EURONUN KAYNAĞI VE ŞİŞLİ İDDİALARI

Savcının Bodrum Ortakent'teki villa alımında Tuncay Yılmaz'ın elden verdiği iddia edilen 1 milyon euronun kaynağına ilişkin sorusuna İmamoğlu:

"Hasan Bey ifade etti, kaynağı bulunamadı demedi, 'Evet, benim paramdır.' dedi."

Şişli'deki hastaneyle ilgili 8 milyon dolarlık rüşvet iddiası sorulduğunda ise İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür gelenleri her zaman olduğu gibi muhatabına ya yönlendiririm ya randevusuna destek olurum. Yönlendirdim, ondan sonrası tümüyle Emrah Şahan'ın anlattığı şekliyle, öyle olduğuna inanıyorum. Çünkü Emrah Şahan'a olan inancım tamdır. Hiçbir şekilde bana bir şikayet ulaşmadı."

İSTAÇ İHALELERİ

İçişleri Bakanlığı avukatının İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay'ın ifadesine dayanarak Ertan Yıldız ve Fatih Keleş'e ihale bilgilerinin iletilmesi hususundaki sorusunu yanıtlayan İmamoğlu:

"Ertan Yıldız'ın görev tanımında var, İBB belediye başkan danışmanı olarak bir görevi var ama Fatih Bey'in böyle bir görevi yok. Usule uygun olmayan bir bilgiyi alıp almadığı konusunu bilmem mümkün değildir. Bunlar beyandan ibarettir."

Davanın bir sonraki duruşması 2 Kasım tarihinde görülemeye devam edecek.