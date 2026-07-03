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AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı

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İBB AKOM, İstanbul'da yarın kuvvetli sağanak, gök gürültülü yağış ve yerel dolu beklendiğini duyurdu. Yağışların saat 08.00'den 20.00'ye kadar etkili olması öngörülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yarın kuvvetli sağanak ve dolunun etkili olabileceği uyarısında bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgasının hafta sonu İstanbul'da etkili olması bekleniyor.

Kentte yarın saat 08.00'de başlayacak sağanağın, saat 20.00'ye kadar süreceği öngörülüyor.

Yağışların yer yer kuvvetli olabileceği, kararsız hava koşullarının etkisiyle gök gürültülü sağanak ve yerel dolu hadiselerinin görülebileceği tahmin ediliyor.

Şehrin farklı bölgelerinde yer yer metrekareye 10 ila 30 kilogram seviyesine ulaşabilecek kuvvetli, gök gürültülü sağanak geçişleri beklenirken, bu süreçte şimşek, yıldırım ve ufak çaplı yerel dolu hadiselerinin de meydana gelebileceği öngörülüyor.

Hafta boyunca 31-34 derece aralığında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise hafta sonu 27 derece civarına gerilemesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul
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