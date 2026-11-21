İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İBB'nin 565 milyar liralık 2027 mali yılı bütçesi tartışıldı.

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının altıncı oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Aslan'ın, İBB'nin 565 milyar liralık 2027 mali yılı bütçe sunumunun ardından Meclis üyeleri bütçeyle ilgili görüşlerini dile getirdi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, Aslan'ın 2018 yılına göre belediye bütçesinde borçları azalttığını anlattığını söyledi.

İBB'nin borçlarını resmi rakamlar üzerinden anlatacağını belirten Gökkuş, şunları kaydetti:

"Kesinleşen ve 2025 Sayıştay raporlarının ekinde olan bilançolara göre borçlarınızı söylüyorum. Kısa vadeli yabancı kaynaklar borcu 124 milyar 280 milyon. Uzun vadeli yabancı kaynaklar 137 milyar 624 milyon. İSKİ'nin borcu 12 milyar 906 milyon. İETT'nin borcu da burada belirtilmiş. Bunları topladığımızda İBB'nin borcu 262 milyar lira. İSKİ'nin 43 milyar lira, İETT'nin de 34,5 milyar lira. Bunları dolara çevirdiğinizde İBB'nin borcu 6,2 milyar dolar. İSKİ'nin borcu 1 milyar dolar, İETT'nin borcu da 0,8 milyar dolar. Borç artmış mı azalmış mı?"

Gökkuş, Nuri Aslan'ın 2019 yılından beri İBB'yi yönettiklerinin farkında olmadığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Şimdi Başkanımızı dinlerken dikkat ettiniz mi, 'Şunu yapacağız, bunu alacağız.' dedi. 'Yaptık, ettik, bitirdik.' diye bir tane cümle görmedim. Ha gördük. '760 otobüs aldık.' dedi fakat biz bunu İETT'nin filosunda görmüyoruz. Nerede bu arkadaşlar? Başkanım otobüsleri almadınız. Otobüslerin ihalesini, sözleşmesini yaptınız ama daha filoya katmadınız o otobüsleri. Şimdi siz ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bu aldık dediğiniz ama teslim almadığınız otobüsleri, 2026'da 'Aldık.' diyeceksiniz, bir de 2027'de teslim alacaksınız, o zaman 'Aldık.' diyeceksiniz ama İETT'nin araç filosuna bakıyorsunuz otobüs sayısı 2025'te, 2026'da ve 2027'de 3 bin 766. Hani otobüs nerede? Yok."

Aslan'ın kentsel dönüşümle ilgili konuşmalarına da değinen Gökkuş, "2019'dan bugüne kadar yapmadıklarını, 2026'dan sonra bol keseden atmış." ifadesini kullandı.

Gökkuş, "Şimdi Nuri Başkan, 2026'dan sonra ne olacağını bilmediği için herhalde bol keseden bolca dağıttı. 2019'dan bu yana kentsel dönüşümle ilgili hiçbir şey yapmamışsınız. Çevre Bakanlığı, Valilik, bizim de grup başkanvekilleri olarak içinde bulunduğumuz kentsel dönüşümle ilgili bir heyet kurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız şunu açık taahhüt etti. Buradaki kurul, kentsel dönüşümle alakalı ilkeleri belirlesin ve anlaştığı ilkeleri İstanbul'da hemen uygulayalım. Bu kurula ciddi bir öneri gelmedi." ifadelerini kullandı.

İBB Başkan Vekili Aslan'ın konut başına 1 milyon 300 bin liralık desteğine değinen Gökkuş, "Bunu canı gönülden destekliyoruz ama sizin samimiyetinizi ölçmek için bir iş yapacağım diyorsanız, yapmanız gerekiyor. Ben bunun bütçede bir karşılığını görmedim. Bütçede olmayan bir şeyi, nasıl yapacaksınız, neye dayanarak yapacaksınız? Ya samimi değilsiniz yapmayacaksınız ya da vatandaşımıza bol keseden atıyorsunuz." diye konuştu.

" İstanbul'un gerçek ihtiyaçlarıyla örtüşmeyen bütçe tercihleri görüyoruz"

Bütçeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Gökkuş, 2018 yılında AK Parti döneminde İBB'nin harcadığı her 100 liranın yaklaşık 56 lirasının yatırıma gittiğini, şimdiki İBB yönetiminin döneminde 2025 yılında bu rakamın 21 liraya düştüğünü kaydetti.

Gökkuş, bütçede kentsel dönüşüm uygulamaları başlığı altında deprem, afet ve acil durum kalemlerinin de toplandığını, bütçenin yüzde 2,6'sının ayrıldığını belirtti.

Bütçe kitabında, "Yeni üretilen konut sayısı" göstergesinde 2026 hedefinin 1370, yıl sonu tahmininin de 104 olduğunu kaydeden Gökkuş, "Kendi Hedefinizin bile yüzde 8'ine ulaşmayan bir tahminden söz ediyoruz. 2027 hedefi ise 800 konut. Düşünebiliyor musunuz? Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İBB, 2027 yılında kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde sadece 800 adet konut yapmayı hedefliyor. İstanbul'un vizyonunu nasıl küçülttüklerine bakar mısınız?" diye sordu.

Gökkuş, "Maltepe'deki Kurtuluş Apartmanın 2022'de dönüşüm için yaptığı başvuruya karşılık, binanın tahliyesini 2,5 yıl sonra yani 2025'te yapabilen bir KİPTAŞ'tan fazla mı şey bekliyoruz?" Dönüşüm konusunda sadece ilgisiz değilsiniz. Ayrıca kendi hedeflerinizi yapmak için de bir şeyler yapmıyorsunuz. Bakınız konut üretim faaliyetine 2026'da yaklaşık 697 milyon lira yazılmış. Yıl sonu harcama tahmini yaklaşık 104 milyon lira." dedi.

İstanbul'un trafiğine de değinen Gökkuş, şunları kaydetti:

"Bir tarafta her geçen gün büyüyen trafik sorunu, diğer tarafta İstanbul'un gerçek ihtiyaçlarıyla örtüşmeyen bütçe tercihleri görüyoruz. Bütçeler büyüyor, rakamlar artıyor ama İstanbullunun trafikte kaybettiği zaman azalmıyor. İstanbul'un ihtiyacı kağıt üzerinde büyüyen bütçeler değil, sahada karşılığı olan yatırımlardır. Hizmetlerdir. İstanbul'da trafik her geçen gün daha büyük bir sorun haline gelirken, siz kara yollarına yapmanız gereken yatırımları yapmadınız."

Gökkuş, İstanbul'un kaynaklarının hak ettiği biçimde ve ihtiyaçlar çerçevesinde kullanılmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut İBB yönetimi yani sizler, 2019'dan bu yana İstanbul'a verdiğiniz sözleri tutmak için hiçbir gayret göstermediniz. İstanbullu hemşerilerimize verdiğiniz sözleri tutmak yerine, siyasi çevrenize ve siyasi dengelere göre verdiğiniz sözlerin peşinden koştunuz. 2019'dan bu yana İstanbul'u bir gün olsun gündeminize almadınız. Gündeminiz daima kişisel siyasi hırslarınız oldu. Yaklaşık sekiz yıldır algıyla, şovla, reklamla İstanbul'u yönetebileceğinizi sandınız. İstanbul'un ihtiyacı büyürken sizin siyasi hesaplarınız büyüdü. İstanbul hizmet beklerken siz başka makamları beklediniz."

Kaynak: AA