Haber: Berfin BAYSAN/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Sarıyer Uskumruköy'de bir aslanın güvenlik kamera kayıtlarına yansıması üzerine dün akşam saatlerinde başlatılan arama çalışmaları geniş güvenlik önlemleri altında sürüyor. Jandarma, Milli Parklar, İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin katıldığı çalışmalara komando birlikleri de dahil oldu. Bölgede yapılan incelemelerde şu ana kadar aslana ait olduğu değerlendirilen herhangi bir ayak izi, pençe izi veya dışkı bulgusuna rastlanmadı.

Sarıyer Uskumruköy'de aslan görüldüğüne ilişkin görüntü kaydı ve ihbar, bölgede hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu.Dün akşam saatlerinde yapılan ihbarın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Durumun Milli Parklar Müdürlüğü ve Sarıyer Zabıta Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvana ait görüntüler tespit edildi.

Arama çalışmalarına jandarma, Milli Parklar, İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin yanı sıra jandarma komando birlikleri de katıldı. Ekipler, hayvanın bulunması amacıyla bölgede geniş çaplı saha taraması gerçekleştirdi.

"ASLANI BİZİM GÖRMEME ŞANSIMIZ SIFIR"

Arama çalışmalarına ilişkin konuşan aslan eğitmeni Ahmet Akbey, "Böyle bir şey görmedik. Bu saha çalışmasında zaten dün akşamdan beri burada termal kameralar iki yer tespit etmişti. O iki yere de baktığımızda bir noktada köpek yavrusunu, bir noktada da kirpiyi gördük. Sabah günaydın ile birlikte saha çalışması yaptığımızda, Şanlılar Meydanı Milli Parkı'nın çatılarını yaptığımızda bütün ağaçların, dikenlerin, tüm hepsini kaybettik. Ne ayak izlerini bulduk ne pençe izini bulduk ne de kakasını bulduk. Hiçbir şey bulmadık. O nedenle Milli Parklar bütün her tarafa fotokapanları yerleştirip, sonra yemleme yapıp ondan sonra şey (arama) yapıldı. Yarın sabah bakacaklar, herhangi bir öyle bir durum söz konusu ise, yani böyle bir şüphe durumu olursa tekrar çalışmaları devam edecek. Şöyle söyleyeyim, saha çalışmalarına bakmadığımız bir nokta kalmadı. Aslanı bizim görmeme şansımız sıfır. Yani burada, diyelim ki mağara yok ki mağaranın içine girsin. Burada ya ağacın dibinde, ya ağacın, ya dikenlerin içerisindeki aslan çok kolay kolay dikenlerin içine giren bir hayvan da değil. O nedenle de şeydir, yani ben ihtimal vermiyorum. Burada farz edelim ki aslan vardır. Aslanı buraya getiren insan, yani ona insan demeyeyim de getiren yaratık. Onun tırnağı alınmıştır, onun dişi alınmıştır. O nedenle o aslanın bir de sana zarar verme şansı sıfırdır" dedi.

ASLAN MASKOTUYLA ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Aslan maskotuyla arama çalışmalarına katılan Yusuf Yalçın ise, "Kendi bir hesabım var sosyal medyada... Bu sabah uyandığım zaman sosyal medyada dişi aslanın kaçtığını gördüm. Ben de farkındalık olmak için buraya geldim. Ben de sizler gibi dişi aslanı aramaya çalışıyorum. Bu şekilde karşılaşsam bir anda hiç düşünmeden nereye kaçabilirsem oraya kaçmayı düşünürüm" diye konuştu.

Kaynak: ANKA