Altekma yarın deplasmanda İBB Spor'u yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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EFELER Ligi'nde geçen hafta Sungurlu Belediyespor'u 3-2 yenen Altekma, yarın deplasmanda İBB Spor ile karşılaşacak. 8'inci hafta mücadelesinde İzmir temsilcisi, aynı galibiyet sayısına sahip İstanbul ekibini yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
EFELER Ligi'nde geçen hafta evinde Sungurlu Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Altekma yarın deplasmanda İBB Spor ile karşılaşacak. İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde saat 16.30'da başlayacak 8'inci hafta mücadelesini Erdan Akıncı, Yusuf Kaynar hakem ikilisi yönetecek.
Ligde 7 maçta 4 galibiyet alarak 7'nci sırada yer bulan İzmir temsilcisi, aynı galibiyet sayısıyla bir basamak üzerinde yer alan İstanbul ekibini yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı