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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde dört üye daha AK Parti’ye geçti. CHP ve Yeni Parti'den ayrılan meclis üyeleri, Ak Parti'nin Silivri İlçe Danışma Meclisi toplantısında düzenlenen törenle partiye katıldı.

CHP'DEN 3, YENİ PARTİ'DEN 1 İSİM AK PARTİ'YE GEÇTİ

CHP'li Silivri Belediye ve İBB Meclis üyeleri Tan Hüseyin Kıroğlu ile Mehmet Keleş ve Sultangazi İBB Meclis Üyesi Cansel Armutlu, partilerinden ayrılarak Ak Parti'ye geçti. Yeni Partili Maltepe İBB Meclis Üyesi Ali Can Yiğit de AK Parti saflarına katıldı. Dört isme parti rozetlerini AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir taktı.

AK PARTİ'NİN ÜYE SAYISI 135'E YÜKSELDİ

Dört yeni katılımla birlikte İBB Meclisi'ndeki sandalye dağılımı da değişti. Son katılımlarla birlikte 135 üyeye ulaşan AK Parti meclisteki en yüksek sandalye sayısına sahip parti konumunu güçlendirdi. Yeni Parti'nin üye sayısı 114'e, CHP'nin üye sayısı ise 26'ya geriledi.

İŞTE İBB MECLİSİ'NDEKİ SON TABLO

İBB Meclisi'ndeki son sandalye dağılımı şu şekilde:

AK Parti: 135

Yeni Parti: 114

CHP: 26

DEM Parti: 16

Bağımsız: 9

MHP: 7

BBP: 2

Kayyum: 2

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

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