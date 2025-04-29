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İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 48 Şüpheli Gözaltına Alındı

İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 48 Şüpheli Gözaltına Alındı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 48 şüphelinin ifadelerine başlandı. Soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet gibi iddiaları kapsıyor.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasına ilişkin ikinci operasyonda gözaltına alınan 48 şüphelinin ifade işlemlerine başlanıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında yakalama kararı verilen 53 şüpheliden 52'si İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Bu sabah, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanarak Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 48 şüphelinin ise savcılıktaki ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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