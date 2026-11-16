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Sarıyer Rumeli Kavağı'nda karaya vuran ölü yunusu İBB ekipleri kaldırdı

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Sarıyer Rumeli Kavağı'nda karaya vuran ölü yunusu İBB ekipleri kaldırdı Haber Videosunu İzle
Sarıyer Rumeli Kavağı'nda karaya vuran ölü yunusu İBB ekipleri kaldırdı
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Sarıyer Rumeli Kavağı'nda sahile ölü yunus vurdu; çevredeki vatandaşlar fark edip ihbar etti. İBB Alibeyköy Deniz Temizlik ekibi yara izli yunusu inceledikten sonra kaldırdı; yunus cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – SARIYER Rumeli Kavağı karaya vuran ölü yunusu çevredeki vatandaşlar fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, üzerinde yara izleri bulunan yunusu bulunduğu yerden aldı. Karaya vuran ölü yunus cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Rumeli Kavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sahildeki vatandaşlar ölü bir yunusun karaya vurduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Alibeyköy Deniz Temizlik ekibi geldi. Ekipler, üzerinde yara izleri bulunan yunusu inceledi. Çalışmaların ardından ölü yunus ekipler tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı. Sahile vuran yunusu çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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