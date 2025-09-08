İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuru sonuçları, yedek asil üye nereden bakılır?

İbb Yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik yurt başvuruları sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanıldı.

İBB YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, yurt başvurularının sonuçları Eylül ayının ilk haftasında ilan edilecek. Öğrenciler, sonuçları İstanbul Senin mobil uygulaması ve resmi web sitesi üzerinden öğrenebilecek. Başvuru sonuçları açıklandığında, öğrenciler hangi listede yer aldıklarını ve barınma hakkı kazanıp kazanmadıklarını görebilecekler.

Sonuçlarla birlikte asil ve yedek listeler yayımlanacak ve barınma hakkı elde eden öğrencilerin kesin kayıt süreci de duyurulacak. Kesin kayıt ve online kayıt tarihleri, kayıt için gerekli belgeler ve diğer tüm ayrıntılar da yine web sitesi üzerinden paylaşılacak. Böylece öğrenciler hem yerleşim durumlarını hem de kayıt sürecine ilişkin tüm detayları aynı anda öğrenebilecekler.

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2025-2026 akademik yılı için yurt başvurularında değerlendirme süreci devam ediyor. Başvurular 1 Eylül 2025 tarihinde sona ermiş olup, sonuçların açıklanacağı tarih Eylül ayının ilk haftası olarak duyuruldu. Dolayısıyla başvuru sonuçları henüz ilan edilmedi.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler İstanbul Senin mobil uygulamasından ve İBB'nin resmi internet sitesinden kendi başvuru sonuçlarına erişebilecekler. Açıklama yapıldığında, öğrenciler hem asil hem de yedek listeler üzerinden barınma hakkı kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecekler.

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI

Yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından asil ve yedek listede yer alan öğrencilerin bilgileri kamuoyuna duyurulacak. Barınma hakkı elde eden öğrenciler, online ve kesin kayıt sürecine ilişkin ayrıntılara İstanbul Senin uygulaması ve İBB web sitesinden ulaşabilecekler. Böylece öğrenciler, yerleştikleri yurtta kayıt işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlayabilecekler.

İBB yurtları 13 Eylül 2025 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayacak. Öğrenciler bu tarihten itibaren yurtlara yerleşmeye başlayabilecek. Yeni dönemde yurtlarda sabah ve akşam yemeği imkanı sağlanacak. 2025-2026 dönemi için belirlenen aylık ücret ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil 2 bin 850 TL oldu.