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İBB bursu ne zaman açıklanacak, İBB burs sonuçları açıklandı mı, Genç Üniversiteli burs sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir ve İBB bursu ne kadar soruları, başvuruların sona ermesinin ardından üniversite öğrencilerinin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. 2026-2027 dönemi Genç Üniversiteli bursu başvuruları 6 Kasım 2026'da sona erdi. İBB, burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Geçen yıl sonuçların 2 Ocak'ta açıklandığı dikkate alındığında, bu yıl da sonuçların Aralık sonu ya da Ocak başında açıklanması bekleniyor. Başvurusu olumlu değerlendirilen öğrencilere 20 bin TL karşılıksız eğitim desteği verilmesi planlanıyor. Sonuçlar, Genç Üniversiteli internet sitesi, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden öğrenilebilecek. İşte İBB burs sonuçlarına ilişkin tüm detaylar.

İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hayır, İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuruların değerlendirme süreci devam ediyor. İBB, sonuç tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

İBB BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB, 2026-2027 Genç Üniversiteli burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Geçen yılın takvimi esas alındığında, sonuçların Aralık 2026'nın son haftası ile Ocak 2027'nin ilk haftası arasında açıklanması bekleniyor. Ancak bu bir tahmin olup kesin tarih, İBB'nin yapacağı resmi duyuruyla netlik kazanacak.

GEÇEN YIL İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2025-2026 eğitim öğretim yılı Genç Üniversiteli burs başvuruları 23 Eylül-21 Kasım 2025 tarihleri arasında alındı. Sonuçlar ise 2 Ocak 2026'da açıklandı.

İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTTİ?

2026-2027 dönemi İBB Genç Üniversiteli burs başvuruları 6 Kasım 2026'da sona erdi. Başvuru süresinin bitmesiyle birlikte değerlendirme süreci başladı.

İBB BURSU NE KADAR?

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği kapsamında, başvurusu olumlu değerlendirilen öğrencilere 20 bin TL karşılıksız eğitim desteği verilmesi planlanıyor. Bu destek geri ödemesiz olarak veriliyor.

İBB BURS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İBB burs sonuçları açıklandığında öğrenciler sonuçlarını şu kanallardan öğrenebilecek:

Genç Üniversiteli internet sitesi (gencuniversiteli.ibb.istanbul) üzerindeki başvuru durumu sayfası

İstanbul Senin mobil uygulaması

153 Çözüm Merkezi

Başvurusu kabul edilen öğrencilere ayrıca SMS ile bilgilendirme yapılıyor.

İBB BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

İBB burs ödemelerinin ne zaman ve hangi yöntemle yapılacağı henüz açıklanmadı. Ödeme takvimi, sonuçların açıklanmasının ardından İBB'nin yapacağı duyurularla belli olacak.

İBB BURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Genç Üniversiteli Eğitim Desteği'ne İstanbul'da ikamet eden ya da İstanbul'daki üniversitelerde öğrenim gören ve belirlenen sosyal ve ekonomik kriterleri karşılayan üniversite öğrencileri başvurabiliyor. Başvurular, öğrencilerin beyanları ve sundukları belgeler doğrultusunda değerlendiriliyor.

SAHTE BURS BAĞLANTILARINA DİKKAT

Öğrencilerin, burs vaadiyle kişisel bilgi talep eden sahte internet sitelerine ve bağlantılara karşı dikkatli olması gerekiyor. Burs sonuçları yalnızca İBB'nin resmi kanalları üzerinden sorgulanmalı.