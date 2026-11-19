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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, çeşitli eylemleri tespit edilen 20 şoförün "toplu taşıma aracı kullanım belgesi" iptal edildi.

UKOME'nin kasım ayı toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı Hasan Ali Yücel Konferans Salonu'nda yapıldı.

Minibüs, taksi ve servis gibi ulaşım araçlarında genel ahlaka aykırı davranılması, haksız kazanç sağlanması, sahte para verilmesi ve yüksek ücret alınması konularının görüşüldüğü toplantıda "idari personel, denetim görevlisi veya yolcuya kötü davranılması", "kavgaya karışılması" gibi eylemleri tespit edilen 20 şoförün "toplu taşıma aracı kullanım belgesi" iptal edildi ve "taşımacılık faaliyeti gerçekleştirme hakkı" geri alındı.

Emniyet veya zabıta tarafından tutanak altına alınan 4299 plakaya ilişkin "emniyet kemeri takmama", "trafik kural ihlali", "sigara içilmesi" ve "ruhsatsız çalışma" gibi nedenlerle kesilen cezalar karara bağlandı.

3 bin 205 şoföre "cep telefonu kullanma", "fazla yolcu", "dikkatsiz araç kullanımı", "yanlış park" ve "yolcu seçilmesi" gibi ihlallerden dolayı verilen cezalar da kararlaştırıldı.

Toplu taşıma aracı kullanım belgesi yeterliliğini kaybeden 15 şoförün, tekrar çalışmak için yaptığı başvuru adli sicil kaydı oluşması veya ehliyetlerine el konulması nedeniyle reddedildi.

Toplantıda ayrıca taksi durak talepleri, yayalaştırma teklifleri, ambulans park alanı teklifleri ve bazı otobüs hatlarının güzergah değişiklikleri görüşüldü.

Kaynak: AA