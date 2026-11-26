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AYM, İmamoğlu'nun avukatlarının Mayıs 2025'te yaptığı bireysel başvuruyu, yaklaşık 1,5 yıl sonra bugün Genel Kurul'da görüşerek karara bağladı. Kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

BAŞVURUDAKİ İHLAL İDDİALARI

AYM Genel Kurulu, görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2025/25908 numaralı bireysel başvurusunu görüştü.

Başvuruda, "tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, tutukluluğun makul süreyi aşması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması, sulh ceza hakimliklerinin bağımsız ve tarafsız olmaması, tutukluluk incelemesi sonuçlarının tebliğ edilmemesi ve tutukluluğun devamına ilişkin karara yapılan itirazın incelenmemesi nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, tutuklama tedbiri nedeniyle de seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği" ileri sürülmüştü.

BAŞVURU KABUL EDİLEBİLİR BULUNDU, İHLAL GÖRÜLMEDİ

Edinilen bilgiye göre Yüksek Mahkeme, İmamoğlu'nun uzun tutukluluğa ilişkin şikayetini oybirliğiyle kabul edilebilir buldu, ancak bu yönden hakkın ihlal edilmediğine karar verdi. Uzun tutukluluk iddiasına ilişkin "ihlal yok" kararının 1'e karşı 14 üyenin oy çokluğuyla, diğer iddialar yönünden verilen kararın ise oybirliğiyle alındığı öğrenildi. AYM Genel Kurulu'nun gerekçeli kararı daha sonra yazılacak.

İMAMOĞLU 613 GÜNDÜR TUTUKLU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 19 Mart 2025'te gözaltına alınmış, 23 Mart 2025'te tutuklanmıştı. O tarihten bu yana Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan İmamoğlu, tutuklandığı gün İçişleri Bakanlığınca tedbiren görevinden uzaklaştırılmıştı.

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik 436 sanıklı davada tutuklu olarak yargılanıyor.

Kaynak: ANKA