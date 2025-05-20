İBB'ye Yolsuzluk Soruşturması: 22 Kişi Gözaltına Alındı

İBB'YE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI: 22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - 4

Ayşe GÜREL- Hasan YILDIRIM / - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'nin ihalelerine yönelik soruşturma başlatıldı. İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinden adrese teslim ihalelerle rüşvet aldığı ve bu yolla mal varlığı edindiği iddiasıyla 22 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Soruşturma kapsamında 22 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren irtibatlı olan Taner Çetin'in, Murat Ongun'a bağlı olarak Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'de karıştığı eylemlere ilişkin yürütülen soruşturmada; Taner Çetin'in, kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden rüşvet olarak maddi menfaat sağladığı ve bu menfaatlerle birtakım taşınır ve taşınmaz mal varlıkları edindiği tespit edildi. MASAK raporlarına göre, Taner Çetin'in söz konusu satın almalarda ödemeleri Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'den iş alan firmalara yaptırdığı ve yine bu firmalardan, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'nin diğer personellerine para gönderildiği belirlendi. Ayrıca, Taner Çetin'in karıştığı adrese teslim ihaleler ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yer aldığı belirlenen yaklaşık 22 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aralarında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.