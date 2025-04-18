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Murat Abbas Tahliye Oldu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'konutu terk etmeme' tedbiriyle tahliye edildi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'konutu terk etmeme' adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince verilen kararla 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'konutu terk etmeme' adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

ETKİN PİŞMANLIK KAPSAMINDA İFADE VERDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Kararda, Abbas'ın üzerine atılı suçun niteliği, kanunda öngörülen cezanın miktarı ve mevcut delil durumunun dikkate alındığı öğrenildi. İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Abbas'ın savcılıkta etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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