İBB Soruşturmasında 4 Kişi Tahliye Edildi, Fatih Keleş'in Ailesi Gözaltında

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklu bulunan ASOY İnşaat sahibi ve çalışanları etkin pişmanlıkla ifade vermenin ardından 4 kişi adli kontrol şartıyla tahliye edildi. İfadeler doğrultusunda İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu ve yeğeni gözaltına alındı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunan ASOY inşaatın sahibi ve çalışanları etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. İfadesi alınan 5 kişiden 4'ü adli kontrol şartı ile tahliye edildi. İfadeler doğrultusunda, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ve yeğeni Murat Keleş gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik operasyonu kapsamında tutuklanan ASOY İnşaat'ın sahibi Adem Soytekin, kardeşi ve firmanın muhasebe müdürü Ogün Soytekin, koruması Murat Erenler, iş kadını Nezahat Kurt ve firmanın genel müdürü Bülent Yılmaz, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi. İfadeleri inceleyen sulh ceza hakimliği, Ogün Soytekin, Murat Erenler, Nezahat Kurt ve Bülent Yılmaz'ın adli kontrol şartı ile tahliye edilmesine karar verdi. Şüphelilerin ifadelerinde verdikleri bilgiler doğrultusunda, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ve yeğeni Murat Keleş'in gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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