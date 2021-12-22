Habermetre, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" medya yansımalarını raporladı

Bu dönemde özellikle, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" ile ilgili haberler ve markaların iletişim çalışmaları dikkat çekerken, Haber metre'nin 1 Kasım -22 Aralık tarih aralığındaki verilerine göre, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" ile ilgili toplamda 24 bin adet haber yansıması, 8,5 milyon okunma sayısına ve 1,5 milyon dolar reklam eşdeğerine ulaştı. İlgili yansımalar, 197 sitede manşet ve 986 haber de de ana sayfada yer aldı.

"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" ile ilgili proje ve iletişim çalışmalarının daha çok Sivil Toplum Kuruluşları, Finans sektörü ve Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren markalar tarafından yapıldığı görülürken, 1 Kasım'dan bu yana öne çıkan iletişim çalışmaları ise şu şekilde oldu:

FİNANS SEKTÖRÜ

A1 Capital Genel Müdürü Selim Tunçbilek, 194 çalışanlarının olduğunu önümüzdeki dönemde 2023 vizyonu çerçevesinde kadın çalışan oranını da yüzde 50'nin üzerine taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Akbank'ın, EBRD ile imzalanan ve kadın girişimci KOBİ'lere yardımı hedefleyen anlaşma olan TURWIB II programı 50 milyon dolar tutarında ve 2,5 yıl vadeli olarak gerçekleşti. Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu sağlanan yeni kaynağın Covid-19'dan olumsuz etkilenen kadın KOBİ'lerin sermaye ve likidite ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik kullandırılacağını belirtti.

Anadolu Sigorta, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women) her yıl 25 Kasım (Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Günü) ve 10 Aralık (Dünya İnsan Hakları Günü) tarihleri arasında kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdiği 16 günlük aktivizm çağrısına katıldı. Kadınların ve kız çocuklarının karanlıkta ve yalnız kalmamaları için 16 gün boyunca Genel Müdürlük binasını turuncu ışıklandırma ile aydınlatarak karanlığa karşı ateş böceği yakma çağrısına katılan Anadolu Sigorta, şiddete karşı "#KayıtsızKalmayın" diyor.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'deki kadın istihdamını desteklemek amacıyla Türk bankalarına 600 milyon euro kaynak sağlayacağını duyurdu. EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso, "Türkiye'deki kadınların güçlerini ortaya koymalarına yardımcı olmaya kararlıyız" dedi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'de kadınların liderliğindeki küçük ve orta ölçekli şirketlerin (KOBİ) desteklenmesi amacıyla Yapı Kredi'ye 50 milyon dolarlık finansman sağlanacağını bildirdi.

Garanti BBVA ve Hepsiburada, Türkiye'nin kadın girişimcilere destek amacıyla yeni bir iş birliği gerçekleştiriyor. İş birliği kapsamında kadın girişimciler, 3 ay ödemesiz dönemli uygun koşullarda kredi kullanabilecek. Ayrıca Hepsiburada platformu üzerinden satış yapan ve ödemelerini Garanti BBVA hesaplarını kullanarak alan kadın girişimciler bankanın kendileri için hazırladığı birçok fırsattan yararlanabilecek.

Garanti BBVA, 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü'nde, sürdürülebilir ve inovatif çözümler geliştiren sosyal girişim ecording ile iş birliği yaptı. Banka, çevre ve kapsayıcı büyüme odaklı sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında, kadın girişimciliğine odaklanan bütünsel çalışmalarının 15. yılında, ecording ile kadın girişimciler için 100 bin tohum atışı gerçekleştiriyor.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Yılın dokuz ayında kadın girişimcilere sağlanan avantajlı krediler ve düzenlenen "Üreten Kadınlar Toplantıları" ile kamuoyunun yoğun ilgisini çeken çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurguladı. Arslan, "Türkiye'nin her yanından farklı iş kollarında iştigal eden veya etmeye hazırlanan 67 bin kadına 6,4 milyar TL'ye ulaşan uygun koşullu finansman sunduk. Ülkemizin kadın girişimci ekosistemine somut fayda sağlayan en büyük projelerden birine dönüşen çalışmamızla, hem küresel salgının ekonomik etkilerinin bertaraf edilmesinde hem de bölgesel düzeyde ekonomik ivmenin hızlanmasına destek sağladık. Birinci yılın sonunda, 100 bin girişimci ve 10 milyar TL kredi desteğine ulaşma hedefi ve kadınlarımızı ekonomik hayata daha fazla dahil etmek idealiyle projemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Odeabank'ın, kadın-erkek eşitliğine vurgu yapmak için hayata geçirdiği Eşit Masallar projesi, Erişilebilir Her Şey ile birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında daha büyük bir anlam kazandı. Çalışma kapsamında Eşit Masallar, görme ve işitme farklılığı olan çocuklara da ulaşıyor.

Odeabank, medya ve reklam içeriklerinde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı rolleri destekleyen UNstereotype Alliance Türkiye'ye katılım sağlayan imzayı attı. Odeabank, böylece UNstereotype Alliance Türkiye'yi imzalayan Türkiye'deki ilk ve tek banka oldu.

İş Bankası, kadına yönelik şiddete karşı Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından küresel ölçekte düzenlenen Kadınlara Yönelik Şiddete Son Kampanyası'na genel müdürlük binasını turuncu renkle ışıklandırarak destek veriyor.

İş Portföy, 6. TSPB Altın Boğa Ödülleri kapsamında İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu ile "Toplumsal Değer Projesi" özel ödülünü ve "Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri" ödülünü aldı.

iyzico'nun hayata geçirdiği "iyzico Kadın Girişimci Destek Programı"nda ikinci başvuru dönemi başladı.Program kapsamında kadın girişimcilere finanstan eğitime, pazarlama ve tanıtımdan özel indirimlere kadar birçok avantaj sunulmaya devam edilecek.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), bünyesinde sürdürdüğü Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı kapsamında bugüne kadar 23 bin girişimci kadın ve 50 kadın kooperatifine destek olan Hepsiburada ile yeni bir iş birliği gerçekleştirdi. İş birliği kapsamında, TEB Aile Akademisi uzmanları, platformunu bu eğitim için seferber eden Hepsiburada bünyesindeki 2 bin 500 kadın girişimci ve 3 bine yakın kadın çalışana finansal okuryazarlık eğitimleri veriyor

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2018 yılında İstanbul Müzik Festivali iş birliğiyle hayata geçirdiği 'Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu' ile uluslararası arenada yeni ufuklar açmayı hedefleyen genç kadın müzisyenleri hayalleriyle buluşturuyor.

ÜNLÜ & Co'nun Türkiye Girişimcilik Vakfı ve Endeavor Türkiye desteği ile hayata geçirdiği Kadın Girişimciler Akademisi 5'inci yılında 100'üncü mezunlarını verdi. Program çerçevesinde verilen eğitim ile iş dünyası ve yatırımcılarla bir araya getirilen akademi öğrencileri için, sonrasında mentor mentee eşleşmeleri sağlandı.

Yapı Kredi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir ekonomik büyüme anlayışı kapsamında kadın çiftçilere özel tarım kredisi kampanyası düzenliyor. Kampanya kapsamında, Yapı Kredi'nin tarımsal üretim gerçekleştiren tüm kadın çiftçi müşterileri, 50 bin TL'ye kadar 24 aya varan vadede yüzde 1,65 faiz oranı ile tarımsal işletme kredisi kullanabilecek. Kredi açılış ücreti muafiyeti avantajı da sunan bu kampanya, 30 Kasım'da sona erecek.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu önemseyen ve çalışanlarının yüzde 51'i kadınlardan oluşan bir banka olarak 8 Mart'ta kadınların iş görüşmelerinde yaşadıkları eşitlikçi olmayan tavırlara dikkat çekmiştik. Türk kadınının gücünü dünyaya gösterme hedefiyle 35 yıl önce kurulan VakıfBank Spor Kulübü ile de 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde kızlarımıza ilham vermeyi amaçladık. Bu çalışmalarımızın, sektörün prestijli organizasyonlarından olan Sardis Ödülleri'nde de takdir edilmesinden mutluluk duyduk." açıklamasında bulundu.

TELEKOMÜNİKASYON ve TEKNOLOJİ

Teknosa, Sabancı Vakfı ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle şiddet gören ve sesini duyurabileceği teknolojiye erişimi kısıtlı olan kadınları ihtiyaç duydukları akıllı telefonla buluşturmak üzere bu yıl başlatılan "Kadın için Teknoloji, Hepimiz için Dayanışma" kampanyası bağışlarla büyümeye devam ediyor. Kadına şiddetle mücadeleye katkı sağlamak için tasarlanan kampanya kapsamında, bağışçılar, kullanmadıkları akıllı telefonlarını Türkiye'nin 69 ilindeki Teknosa mağazalarından ya da Teknosa Çağrı Merkezi'ni (0 850 222 55 99) arayarak evlerinden teslim edebiliyor. Teknosa'nın iş ortakları tarafından bakımları yapılarak çalışır hale getirilen akıllı telefonlar, Sabancı Vakfı desteği ve TKDF aracılığıyla şiddet gören kadınlara ulaştırılıyor.

E-ticarete adım atmak isteyen tüm kadın girişimcilere fırsatlar sunan Serbay ve IdeaSoft, yıl sonuna kadar geçerli olan yeni bir kampanya ile kadınların işlerini profesyonel ilerletebilmesine yönelik destek oluyor.

Türk Telekom, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği "Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay" projesiyle kadınların dijital yetkinliklerini geliştirerek ekonomiye daha aktif katılımını ve kadının toplumdaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında bugüne kadar 5 bin kadına dijital pazarlama eğitimleri verildi, eğitimlere katılan kadınlar arasından belirlenen 500 kadın tasarım odaklı düşünme atölyelerine dahil oldu, bu kadınlar içinden belirlenen 100 kadına bire bir mentorluk desteği sunuldu.

Vestel Müşteri Hizmetleri'ne bağlı Vestel İletişim Merkezi, hayata geçirdiği başarılı çalışmalarla IMI Conferences tarafından düzenlenen 2021 Turkey Call Center Awards Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Vestel İletişim Merkezi hayata geçirdikleri "Sağlık Çalışanları Hattı", "Afet Hattı", "Elim Sende" ve "Sesim Miras" projeleriyle bu anlamlı ödülü almaya hak kazandı. Vestel Müşteri Hizmetleri'nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği çalışma grubu ile birlikte yürüttüğü Elim Sende projesi, Manisa Kadın Sığınma Evi'nin elektronik ve beyaz eşya eksiklerini karşılanmasını kapsıyor. Ayrıca kadın sığınma evinden ayrılarak kendine yeni bir hayat kurmak isteyen kadınların da yeni evleri için elektronik ve beyaz eşya ihtiyaçları temin ediliyor. Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını öncelikli sorumluluğu arasında gören Vestel, bu proje ile de bunu kanıtlıyor.

Vodafone, Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında gerçekleştirdiği projelerle 1,1 milyon çocuk ve gencin yanı sıra 950 bin kadının dahil olduğu toplam 4,2 milyon kişiye erişti. Özellikle kadınların güçlenmesi konusunda önemli çalışmaları bulunan Vodafone, hem 2025 yılına kadar şirket genelinde, hem de bu yılın sonuna kadar liderlik ekibinde kadın çalışan oranını %50'ye çıkarmayı hedefliyor.

Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa CEO'su Serpil Timuray, iş hayatında kadın temsiliyetini artırmak için yaptıkları çalışmalarla rol model olarak gösterilen kadın liderlerin sıralandığı 'HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2021' listesine seçildi.

Vodafone Türkiye, VMLY&R İstanbul ile birlikte ülkemizde daha fazla kadının hikâyesinin kararmaması için Instagram kullanıcılarını hikâyelerini karartmaya davet etti. Instagram Hikâyeler'deki "Sen de Ekle" özelliğinden hareket eden marka, 25 Kasım'da ilk hikâyesinde Türkiye'de bu yıl öldürülen kadın sayısını paylaştı. İlk hikâyenin ardından kullanıcılar, hikâye zincirine katılabilecekleri bir sonraki hikâyeye yönlendirildi. Herhangi bir influencer işbirliği ya da bütçenin söz konusu olmadığı akıma Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile ünlü isimler de katıldı. Viral olan Kadına Yönelik Şiddete Karşı #BenVarım akımına 2 milyonu aşkın kullanıcı paylaşımlarıyla destek verdi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Tüm alanlarda cinsiyet eşitliğini savunmaya devam ettiğimiz gibi futbolda da kadınların varlığını desteklemek ve artırmak istiyoruz" dedi.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen "Dijital Benim İşim" projesi, kadınları ekonomik ve sosyal hayata kazandırmaya devam ediyor. Proje kapsamında bir yılda 5 bini aşkın kadın kursiyere Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama eğitimleri verildi. Bu süreçte 5 milyon TL'lik sosyal değer elde edilirken, proje için yapılan her 1 TL'lik yatırım 5 TL'lik sosyal getiri sağladı. Proje ile 2022 sonuna kadar 20 ilde toplam 12 bin kadın kursiyere eğitim verilmesi hedefleniyor.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nin ortak projesi 'Yarını Kodlayanlar' kapsamında düzenlenen çevrim içi fikir maratonlarının dördüncüsü gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanında 210 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında düzenlenen online fikir maratonlarının dördüncüsü "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" temasıyla gerçekleştirildi. Lise öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcı takımlar toplumsal cinsiyet eşitliği için mobil uygulama fikri üretti.

Hayatın her alanında kadınlara destek veren Turkcell'in adını verdiği Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu fikstür çekimi Riva'da gerçekleştirildi. Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, "TFF ile iş birliğine giderek anlamlı bir gün olan 8 Mart'ta Kadın Futbol Süper Ligi'ne destek vereceğimizi açıklamıştık. Bunu yaparken öncelikli amacımız; TFF ile kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamak ve ülke geneline yayılmasına destek olmaktı" dedi.

Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, Turkcell'in kadın futbolunun gelişimine destek olduğunu bildirdi. Özbayraktar, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin başlamasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl TFF ile iş birliğine giderek 8 Mart'ta Kadın Futbol Süper Ligi'ne destek vereceklerini açıkladıklarını anımsattı.

ENERJİ SEKTÖRÜ

Aydem Enerji, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm ekosisteminde gelişmesi için Aydem Eşit hayat inisiyatifiyle çalışmalarına odaklanıyor. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi UN Women'ın Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm Kampanyası'nda ilham veren Ateş Böcekleri'nin "KayıtsızKalmayın" çağrısına katılan şirket, kampanya kapsamında Aydem Enerji binasını turuncu renk ile aydınlattı. Aile içi şiddet konusunda farkındalık yaratmak, maruz kalan kişilerin güven ve gizlilik içinde konuşabilecekleri, yardım alabilecekleri bir sistem oluşturmak için "Aydem Enerji Aile İçi Şiddetle Mücadele" prosedürünü yayınladı.

Adm ve Gdz Elektrik, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women) 'Kadınlara Yönelik Şiddete Son Kampanyası kapsamında farkındalık yaratmak için sokaklarını turuncu ışıkla aydınlattı.

Limak Enerji Uludağ Elektrik, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde faturalarında 'Kadına karşı şiddete "dur" demek için bir ışık da sen yak' sloganı ve #KayıtsızKalmayın mesajına yer verdi.

OPET, uluslararası iş dünyasının en önemli ödülleri arasında yer alan Stevie International Business Awards (IBA) ödül programında ismini dünyanın en iyileri arasına yazdırdı. OPET, Kadın Gücü projesi ile altı ödül birden alırken, Avrupa'nın En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi seçilen projenin başarısı uluslararası arenada tescilledi.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nce (UN Women) kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı artırma amacıyla düzenlediği 'Sen de Bir Ateş Böceği Yak Kampanyası'na dahil oldu.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), elektrik trafoları aracılığıyla toplumsal farkındalık yaratmayı hedeflediği Tuvalimiz Trafolar projesinin devam eden etabında, kadına eşitlik ilkesi mesajını verdi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde trafoya "Evde, işte, her yerde eşitiz, birlikteyiz" mesajı yazıldı.

Schneider Electric, Financial Times ve Statista tarafından yapılan yüksek profilli bir yıllık anket sonucunda bir kez daha 'Çeşitlilik Lideri' olarak gösterildi.

Sepaş Enerji, Great Place to Work Enstitüsü'nün Türkiye'de ilk defa gerçekleştirdiği "Kadınlar İçin Harika İşyerleri" araştırmasında ödüle layık bulundu.

HOLDİNGLER

Akkök Holding, kadınlara ilişkin yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Enerji grubu şirketleri Akenerji, SEDAŞ ve Sepaş Enerji tarafından ortaklaşa yürütülecek 'Kadın Enerjisi' projesi kapsamında, çalışanların ortaokul ve lise çağındaki çocuklarına ve üniversite öğrencilerine eğitim hayatlarında; enerji grubu şirketlerindeki kadınlara ise kariyer yolculuklarında destek olunacak.

Borusan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında farkındalık yaratmak adına şiddete uğrayan ve konuşamayan kadınlara ses veriyor. 77 yıldır odağına insanı alan ve bu kapsamda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı bir sorumluluk olarak gören Borusan Holding, kadınların uğradığı şiddet konusunda farkındalık yaratmak amacıyla "Konuşamayanlar" reklam filmini yayınlayarak herkese şiddete uğrayan kadınlar için yeniden #GözünüAç diyor.

Koç Holding 13'üncü Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı. Rapor'da öne çıkan noktalar şöyle oldu: Topluluk genelinde fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) pozisyonlarındaki kadın çalışan oranı 2020 yılı itibarıyla %21 seviyesinde gerçekleşirken, Koç Holding, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına yön veren Nesiller Boyu Eşitlik Forumu'nun Paris Zirvesi'nde önümüzdeki beş yıllık yol haritasını ve 3 ana taahhüdünü açıkladı.

Mesleklerin cinsiyetinin olmadığı söyleminden hareketle, mühendislik gibi erkek egemen bir sektörde daha fazla kadının yer almasını ve eşit koşullarda temsilini sağlamak amacıyla Limak Vakfı bünyesinde yürütülen Türkiye'nin Mühendis Kızları (TMK) projesinin 2021-2022 dönemi yeni öğrenci seçimleri tamamlandı.

Sabancı Holding, dünyanın en itibarlı iş dünyası ve ekonomi dergilerinden Forbes'un gerçekleştirdiği "Dünyanın En Kadın Dostu Şirketleri" araştırmasında listeye giren ilk ve tek Türk şirketi oldu.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Çimsa ve Bunol olarak yarım asrı aşan bilgi birikimlerini, dünya çapında başarılara imza atmak için birleştirdiklerini bildirdi. Fabrikada daha fazla kadın çalışan olmasını arzu ettiğini kaydeden Sabancı, çeşitliliğin daha iyi iş sonuçlarına ulaşmada önemli olduğunu bildirdi.

E-TİCARET, PERAKENDE VE TEKSTİL

Adidas ve Kızlar Sahada, futboldaki olasılıkları görerek, kadınların futbol aracılığıyla güçlenmesine örnek olmak amacıyla "İlk Topum" projesini hayata geçirdi. "Gelin önyargılara ilk şutu birlikte atalım" diyen proje ile adidas, kız çocuklarına tam 1000 futbol topu hediye etti. Projenin başlangıcı, Beşiktaş İsmet İnönü Spor Tesisi'nde düzenlenen ve aileleriyle birlikte 50 kız çocuğunun katıldığı etkinlikle gerçekleşti. Etkinlikte projenin detaylarını adidas Türkiye Kıdemli Pazarlama Direktörü Onur Demircan ve Kızlar Sahada Kurucu Ortakları Kiraz Öcal ve Melis Abacıoğlu aktardı.

GittiGidiyor, bir kez daha 'Kadınlar İçin En İyi İşyerleri' listesinde yer aldı. 2017'den bu yana Great Place to Work Enstitüsü (GPTW) tarafından belirlenen 'Türkiye'nin En İyi İşverenleri' listesinde en üst sıralarda yer alan GittiGidiyor, 250-500 çalışan sayısı kategorisinde 'Kadınlar İçin En İyi İşyerleri' listesine de 2. sırada adını yazdırmayı başardı.

Hepsiburada, 2017 yılında hayata geçirdiği Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı ile Sürdürülebilirlik Akademisi'nin bu yıl düzenlediği "Sürdürülebilir İş Ödülleri" organizasyonunda 'Kadının Güçlendirilmesi' kategorisinde ödüle layık görüldü.

Metro Türkiye, Türkiye'nin dört bir yanındaki yerel üreticilerle iş birliği yapıyor, kooperatiflerin yanında yer alıyor, Türkiye'nin en önemli değerlerinden coğrafi işaretli ürünlerin üretimini ve ihracatını destekliyor. Kadın istihdamını artırmaya yönelik projeleri de destekleyen Metro Türkiye, kadın kooperatifleri ve kadın üreticilerle de iş birlikleri yapıyor. Meyve ve sebzeden konserve ürünlerine, şekerleme ve atıştırmalıktan içecek ve mutfak ürünlerine kadar birbirinden farklı kategorilerde Kavacık Kadın Kooperatifi, Urla Kadın Kooperatifi, Bereketli Eller Kadın Kooperatifi gibi yaklaşık 40 kadın girişimci ve kooperatifle çalışıyor.

Migros ve Ticaret Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Bölgesel Kadın Kooperatifleri buluşması, Kocaeli ve Samsun'un ardından Ankara'da gerçekleştirildi. Ankara Kadın Kooperatifleriyle bir araya gelerek bire bir görüşmeler gerçekleştiren ve katılımcılara bir dizi eğitimler veren Migros, yeni iş birlikleri için fırsat yaratırken,1 milyon kadına ulaşma hedefiyle hayata geçirilen eğitim platformu Migros Kadın Akademisi'nin üçüncü sınıf eğitimini tamamladı.

Migros ve Ticaret Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Bölgesel Kadın Kooperatifleri buluşması, Kocaeli, Samsun ve Ankara'nın ardından Eskişehir'de gerçekleştirildi.

Migros, çiftçiye ve tarımsal üretimin her aşamasına sahip çıkmaya devam ediyor. Migros, Tarım Kredi Kooperatifleri iş birliğinde Denizli'nin Irlıganlı ilçesinde ayva üreticisi olan 100'e yakın kadın tarım emekçisinden 235 ton alım yaptı.

EĞİTİM KURUMLARI

Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi, lojistik sektöründe daha fazla kadın istihdamı yaratmak üzere bir proje başlattı. Eğitim ve bankacılık gibi kadının yoğun olduğu sektörlerde bile kadınların üst düzey pozisyonlara yükselemediklerine dikkat çeken Dekan Prof. Dr. Zeynep Özsoy, "Lojistik sektörünün kadınlara çok ihtiyacı var. Fırsat verildiğinde çok fark yaratacaklarına inanıyorum. Sektörün buna ihtiyacı da var. Lojistik sektöründe kadın istihdamını artırmak üzere danışma kurulu üyesi olduğum Wilat'ın başlattığı proje kadınların güçlendirilmesi açısından çok önemli bir adım" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ve Professional Women's Network (PWN) İstanbul'un sağlık sektöründeki kadın liderliğinin önündeki engelleri kaldırmak hedefiyle SDSN ve Awen for Us desteği ile hayata geçirdiği "Sağlığa Yön Veren Kadın Liderler" Gelişim Sertifika Programı 8 Ocak 2022'de başlıyor.

Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "ÜniversiteKadın Girişimciler İş Birliği" başlıklı program gerçekleştirildi.

Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAR) Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, 'Türkiye'nin ilk kurulan ve bir üniversiteye bağlı olan kadın araştırmaları merkeziyiz. Biz de o yüzden bu öncülüğü bütün çalışmalarımızda devam ettirmek ve sizlere, topluma faydalı işler sunmak adına birçok zirve ve çalışma yapıyoruz.' dedi.

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) tarafından yürütülen Mor Sertifika Programı, UNESCO Kadın ve Kız Çocuklarının Eğitimi Ödülü'ne aday gösterildi.

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) tarafından Sabancı Vakfı desteğiyle yürütülen Mor Sertifika Programı, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında öğretmen ve öğretmen adaylarını ödüllendirdi.

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi'nin (SU Gender); demokrasi, akademik özgürlük, toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminizm alanlarında öncü çalışmalar yapan akademisyen Şirin Tekeli anısına düzenlediği Araştırma Ödülleri çevrimiçi (online) düzenlenen konferansla 5. kez sahiplerini buldu. Türkiye'de toplumsal cinsiyet odaklı araştırmaları desteklemeyi ve teşvik etmeyi amaçlayan Şirin Tekeli Araştırma Ödülü'ne bu yıl Canan Balan, Delta Meriç Candemir, Eda Acara & Ayça Kurtoğlu, Merve Altun Ekinci & Canan Koca ve Rüya Kalıntaş layık görüldü.

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik'e İtalya'nın şövalyelik derecesindeki en yüksek düzey devlet madalyası olan Liyakat Nişanı takdim edildi. İtalya Liyakat Nişanı ödülü, Ayşe Betül Çelik'in yaptığı akademik çalışmalarla Akdeniz bölgesinde kadınların barış sürecine katılımını güçlendirmek adına önemli bir referans kaynağı olması, toplumsal cinsiyet eşitliği konularındaki akademik çalışmaları, İtalya Dışişleri'nin liderliğinde kurulan Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı'nın Türkiye'de kurulması ve bu ağdaki çalışmaları gerekçe gösterilerek verildi.

Yaşar Üniversitesi ile Hollanda kökenli uluslararası SPARK kuruluşu arasında imzalanan iş birliği çerçevesinde, Yaşar Üniversitesi Irak'ta çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek üniversitelere destek verecek. Bu kapsamda düzenlenen uluslararası katılımlı çevrimiçi konferans ve çalıştayında, Iraklı sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler bir araya gelerek ülkede kadın olmanın zorlukları ve çözüm yollarını tartıştı.

DİĞER SEKTÖRLER

Abdi İbrahim,"Geçmişten Geleceğe İyileştirme Yolculuğu" başlıklı 5. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. Rapor aynı zamanda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UNGC) 11. İlerleme Bildirimi; Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) İlerleme Bildirimi ve UNGC CEO Water Mandate kapsamındaki ilerlemeyi de içeriyor.

Amgen Türkiye, en mühim kadın sağlığı sorunlarından bazılarına ışık tutan 'Birlikte Güçlüyüz' kampanyasının ikinci aşamasını başlattı. Kadınlar, ailelerinden ve arkadaşlarından edindikleri sağlık bilgilerine büyük ölçüde güveniyor, böylece temel bilgi kaynağı olan aile üyeleri ve arkadaşlar kadınların harekete geçmesini sağlamada önemli rol oynayabiliyor.

BAT Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, BAT'nin gerçekleştirdiği çeşitlilik ve kapsayıcılık çalışmalarının başarısı globalde aldığı iki önemli sertifikayla tescillendi. Bunda 2025'e kadar kadın yönetici oranını yüzde 45'e, üst yönetim seviyesinde ise yüzde 40'a çıkarma hedefi de etkili oldu.

Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen Türkiye'nin ve Avrasya Bölgesi'nin en önemli iş ve ekonomi dünyası etkinliklerinden Uludağ Ekonomi Zirvesi kapsamında Dell'in sponsorluğunda gerçekleşen "İşte Daha Fazla Kadın ve Eşitlik" oturumunda ise kadınların iş gücü piyasasına daha fazla katılımı konuşuldu. Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Başkanı Hande Yaşargil'in moderatörlüğündeki panele Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü ve Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş, KAGİDER Başkanı Emine Erdem, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ve Memorial Sağlık Grubu CEO'su Uğur Genç katıldı. KAGİDER Başkanı Emine Erdem, "19 yıl önceki kuruluşumuzdan bugüne bu konuda çok büyük yol kat ettiğimizi gördük zira bugün Türkiye'deki kadın girişimci oranı yüzde 13'e ulaştı" dedi.

Fenerbahçe Kulübü ve Galatasaray Kulübü'nün yaptığı ortak açıklamada, kadına karşı şiddetin son bulması için önemli bir organizasyona imza atılacağı duyuruldu. Açıklamada; "Bu konuda toplumsal farkındalık yaratmak için; yıllardır kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta katılımına projeleri ile öncülük eden The Coca-Cola Company'nin desteğiyle Fenerbahçe ve Galatasaray Kadın Futbol Takımlarımızı ilk kez bir araya getiriyoruz. Bu maçın tek galibinin "Kadınlar ve Türk Sporu" olacağını biliyoruz!

Kız Kardeşim Projesi ile yolları kesişen 5 başarılı kadının ilham verici hikayesi, "İşte Kadınlar" çekilen bir belgesele konu oldu. Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca da sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı, Kız Kardeşim Projesi'nin belgesele dönüştüğünün müjdesini verdi.

Capital Dergisi tarafından her yıl gerçekleştirilen "Kadın Dostu 100 Şirket Araştırması"nda bu yıl da yerini alan Dardanel, 1.458 kadın çalışanıyla Türkiye'nin bu alandaki öncü şirketleri arasına girerken, üretimini sürdürdüğü Çanakkale Bölgesi'nin de lideri oldu. Dardanel'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 8 Mart için hazırladığı kampanyada "Adamlar değil, kadınlar ne güzel yapmış" diyerek, üretim ve ekonomide kadın emeğinin önemine dikkati çeken Dardanel, bu vizyonunu istihdam stratejisinde de hayata geçirmeye devam ediyor.

DHL Express Türkiye, kadınlar için Türkiye'nin en iyi iş yeri seçildi. Great Place to Work®, Türkiye'de kadınların çalışabileceği en iyi iş yerlerini açıkladı. İlk kez yayınlanan listede 500'den fazla çalışanı olan şirketler kategorisinin lideri DHL Express Türkiye oldu.

Eleman.net'in verilerine göre, kadınların iş arama oranı 2019 ile karşılaştırıldığında %11, 2020 ile karşılaştırıldığında %9 oranında geriledi. Eleman.net'teki kadın aday verileri dikkate alındığında , en çok iş arayan kadınların yaş aralığı %28.7'lik oranla 26-30 yaş dilimi olurken, öne çıkan diğer yaş grupları ise %21.46'lık oranla 20-25 ve %21'lik oranla 31-35 yaş grubu oldu.

Elidor, Dr. Elanur Yılmaz'ın sosyal medyada #DedimOlabilir etiketini kullanarak paylaştığı, yıllar önce yarım kalan, hayalindeki resmi Kadıköy Meydanı'nda dev bir duvar resmi olarak tamamladı. Yılmaz tweet'inde her ne kadar "dedim olabilir" dese de küçükken çizdiği bir resme "Pembe saçlı kız mı olur?" yorumunu alınca resimden uzaklaştığını, yaptığı resmi de yarım bıraktığını paylaşmıştı.

Elidor, genç kadınlara hikâyesiyle ilham kaynağı olacak rol modeller arasında millî voleybolcu Ebrar Karakurt'un eklendiğini eğlenceli bir reklam filmiyle duyurmuştu. Markanın influencer marketing ajansı olan Boomads, Felis Ödüllerinde yıllık influencer iletişimini üstlendiği Elidor markası ile yardımcı ajans olarak 6 dalda ödül aldı.

Elidor'un açık artırma ile satışa çıkan #DedimOlabilir duvar resminin NFT versiyonu sahibini buldu. Satışın tüm geliri Toplum Gönüllüleri Vakfı'na (TOG) aktarılarak, 14 genç kadının daha eğitim bursu ile hayallerine yaklaşması desteklenmiş oldu. NFT satışından elde edilen gelirle birlikte Elidor'un "Kendi Yolumuzda" projesi kapsamında burs desteği verdiği genç kadınların sayısı 246'ya yükseldi.

Hilti Türkiye Genel Müdürü Banu Deniz Çetinkol, özellikle erkek istihdamının yoğun olduğu sektörde kadın iş gücünü artırmayı hedeflediklerini ve deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sismik ürünlerin gelişimine ve uluslararası kriterlerin standart haline gelmesine öncülük etmeyi sürdüreceklerini açıkladı.

İKSV'nin düzenlediği İstanbul Müzik Festivali'nde TSKB iş birliğiyle yürütülen Yarının Kadın Yıldızları projesi, üstün yetenekli genç kadın müzisyenleri desteklemeye devam ediyor. Şimdiye kadar 53 gencin desteklendiği proje kapsamında Yeldeğirmeni Sanat'ta çekilen konserler, İKSV'nin YouTube kanalından izlenebiliyor.

2019 Yılında profesyonel iş kadınlarının ve kadın girişimcilerin birbirlerini desteklemesi ve iş geliştirmeleri amacıyla kurulmuş Türkiye'nin ilk ve tek kadın sosyal medya ağı niteliği taşıyan İşKadını.Net'in ulusal projesi "Oyuna Geri Dönüyoruz" 22 Kasım 2021'de başladı.

Karsan, kadın erkek eşitliğinin çalışma kültürünün bir parçası haline getirilmesi için başlattığı çalışmalarıyla ödüle layık görüldü. Şirket; "Karsan'da Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi" projesi dahilinde yürüttüğü çalışmaların ardından dünyanın en prestijli insan kaynakları ödülleri arasında yer alan The Stevie Awards'ta "Kadınlar için Liderlik Gelişiminde Başarı" kategorisinde "2021 Silver Stevie" ödülünün sahibi oldu.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğü iş birliği kapsamında şehir içi ulaşımda çalışan kadın şoförlere 'Güvenli Sürüş Eğitimi' verdi. MAN ProfiDrive Akademisi'nin uzman eğitmenleri tarafından hem interaktif hem de araç üzerinden uygulamalı olarak gerçekleştirilen güvenli sürüş eğitimlerine İETT bünyesinde şehir içi hatlarda aktif olarak çalışan 24 kadın şoför katıldı.

Gücünü ilham veren kadınlardan alan ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmenin mümkün olduğuna inanan She's Mercedes Platformu, proje ortağı derneklerden KAGİDER, Make A Wish Türkiye, SosyalBen, WWF Türkiye ve Teknolojide Kadın ile gelecek dönemde yapılacakları masaya yatırdı. Bu kapsamda 8 Aralık 2021 tarihinde Ecole St. Pierre Hotel içinde bulunan IL Cortile Restaurant'da düzenlenen etkinlikte, She's Mercedes Platformu Komitesi'nde yer alan 5 vakfın başkanı, gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlatırken, davetli kadınları projelerine nasıl entegre edebileceklerini konuştu

Novartis İlaç, kurum kültürü oluşturulması alanında danışmanlık ve araştırma hizmetleri sunan Great Place to Work tarafından düzenlenen 2021 yılının Türkiye'nin Kadın için Harika İş Yerleri sıralamasında 250-500 çalışan sayısı olan şirketler kategorisinde "Kadın Çalışanlar için Harika İş Yeri" 1.'lik ödülüne layık görüldü.

PTT AŞ, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" konulu özel gün zarfını 25 Kasım 2021 tarihinde kullanıma sundu.

Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) arasında imzalanan iş birliği kapsamında Sapanca Meslek Yüksekokulu bünyesinde aşçılık atölyesi açıldı. Sodexo Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Zeytinoğlu, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, şu anda 6'ncı okula destek olduklarını belirterek, 'Türkiye'de iki misyonumuz var; sektörümüzdeki çalışan arkadaşlarımızın daha eğitimli olması ve kadın erkek eşitliği. Türkiye'de kadının ne kadar değerli olduğunu ve eğitimi ne kadar çok hak ettiğini iyi biliyoruz. Şirketimizde de bu bayrağı hep taşıyoruz.' diye konuştu.

Soycan Şirketler Grubu'nun lojistik ve tedarik zinciri alanında faaliyet gösteren üyesi CAG Logistics, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ile Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Birimi'nin (UN Women) iş birliğinde kurulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ne imza attı.

Yılport Samsunspor, üzerinde 15 farklı dilde "Kadına şiddete hayır" yazan mor formalarıyla kadına karşı şiddetle mücadeleye destek veriyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre "Dünyanın en ağır forması" sloganıyla hazırlanan ve üzerinde 15 farklı dilde "Kadına şiddete hayır" mesajının yer aldığı formaları, Samsunspor oyuncuları sezon boyunca giyerek mücadeleye destek vermeye devam edecek.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI & ULUSLARARASI KURULUŞLAR

Birleşmiş Milletler (BM) 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Birimi (UN WOMEN) ülke direktörü Asya Varbanova, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında açıklamalarda bulundu. 16 günlük aktivizm ile kadına yönelik şiddete tanıklık eden insanların farkındalığını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Varbanova, ''Dünyada 15 yaş üstü neredeyse üç kadından biri hayatları boyunca en az bir kere yakın partnerleri ya da parteri olmayan biri tarafından fiziksel ya da cinsel şiddete maruz bırakılıyor'' dedi.

Birleşmiş Milletler Kadım Birimi (UN Women), Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Türkiye'de Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Gelişmesi için Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Çok Paydaşlı Ortaklıkların Güçlenmesi' projesi kapsamında mali ve teknik destek sağlanacak sivil toplum kuruluşlarını açıkladı. Türkiye'nin 17 ilinden 22 sivil toplum kuruluşu, BM Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı, Elçi Müsteşar Eleftheria Pertzinidou'nun katılımlarıyla Ankara'da gerçekleşen ödül töreninde bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (BM Kadın Birimi) herkesi toplumsal cinsiyet eşitliği için değişimin savunucusu olmaya çağırdığı 'HeForShe Hareketi' Türkiye'de önemli çalışmalara imza atıyor. Sanat ve spor dünyasından ünlü isimlerin yanı sıra dünyanın her yerinden devlet başkanları ve yüzlerce özel sektör liderinin de destek verdiği hareketin Türkiye sözcüsü Kerem Bürsin oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi, toplumda kadınların ve genç kızların rollerini, insan potansiyelini ve haklarını güçlendirmek amacıyla 28 masalın yeniden yazılarak kurgulandığı yaratıcı bir projeye imza attı. "Uyandıran Masallar: Yeni nesil için tekrar kurgulanan masallar" adlı projeyle, 8-12 yaş arasındaki çocuklar için masallar, Avrupa, Batı Balkanlar ve Orta Asya'dan 31 yazar tarafından yeniden yazıldı.

Global Compact Türkiye liderliğinde, BUSİAD, BUİKAD, Yeşim Tekstil ve KalDer iş birliği ile düzenlenen "Küresel İlkelerle Ortak Etki Oluşturmak" konulu çevrim içi toplantıda, UN Global Compact'ın yeni değer önerisi paylaşıldı. Etkinlikte UN Global Compact'a katılan şirketlerin ilgili süreçte elde ettiği kazanımlar ve Bursalı imzacı kurumların deneyimlerine ve örnek uygulamalarına da yer verildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Finlandiya Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü'nü aldı. Platformun temsilcilerine ödül, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin tarafından verildi.

Kadın Dostu Markalar Platformu, başarı hikayeleri ve yönetim felsefeleri ile fark yaratan 50 başarılı iş kadının kariyer yolculuklarını Türkiye Ekonomisi'nin Kadın Liderleri isimli dijital kitapta bir araya getirdi.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan etken ve önyargılarla mücadele etmeyi ilke edinen YANINDAYIZ Derneği'nin #kadınerkekeşittirnokta Konferansı Mert Fırat ve Didem Balçın'ın sunumuyla 3 Kasım'da online olarak gerçekleşti.

Türkiye'de yönetim kurullarında daha fazla kadının rol almasını sağlamak hedefiyle çalışmalarını yürüten Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (YKKD) Mentorluk Programının 5. dönemi, Esma Sultan Yalısı'ndaki lansmanla başladı. YKKD Danışma Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, YKKD Eş Başkanları Hande Yaşargil ve Burçak Güven'in ev sahipliğinde 20 Aralık gecesi gerçekleşen lansman toplantısında mentor-menti eşleşmeleri açıklandı.

Milli voleybolcu ve UNDP Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Savunucusu Bahar Toksoy Guidetti, Kilis Aktif Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Bahar Toksoy Guidetti, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 yıllık profesyonel sporcu olduğunu, sahada birçok kıza ve kadına rol model olmaya çalıştıklarını belirtti. Sadece rol model olmanın yeterli olmadığını söyleyen Bahar, UNDP ile son iki yılda bunu daha net gördüğünü anlattı.

MESLEK KURULUŞLARI, TİCARET VE SANAYİ ODALARI

İzmir Ticaret Borsası' nın koordinatörlüğünde yürütülen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İzmir Kadın Girişimciler Kurulu (KGK), toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yeni farkındalıklar yaratmak amacı ile 'İzmir Eşitlik Yıldızlarını Arıyor' adlı yeni bir projeye başladı.

MÜSİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar,'MÜSİAD Kadın olarak, kime-nasıl uygulandığına bakılmaksızın her türlü şiddet faaliyetinin karşısında dururken, şiddetin önlenebilmesi ve önüne geçilebilir hale gelmesi için tüm hak ihlallerinin üzerinde durmaya, özelde ise kadına yönelik şiddetle mücadele metotlarımızı belirlemek üzerine çalışacağız.' dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, güçlü bir Türkiye için kadın ve erkeğin omuz omuza iş hayatına dahil olması gerektiğine vurgu yaparak, genç kızlara iş hayatına atılırken 'girişimcilik' fikrini önceliklerine almaları çağrısında bulundu. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk de tüm kişi, kurum ve kuruluşları kadın girişimciliğinin önünü açmaya ve kadın istihdamına katkı sağlamaya davet etti.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen Girişimin Kadın Kahramanları Projesi kapsamında gerçekleştirilen roadshowun 9'uncu durağı Aydın oldu.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından hayata geçirilen Girişimin Kadın Kahramanları Projesi kapsamında gerçekleştirilen roadshowun on birinci durağı Gaziantep oldu.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen Girişimin Kadın Kahramanları Projesi kapsamında gerçekleştirilen roadshowun 12'nci durağı Antalya oldu.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen Girişimin Kadın Kahramanları Projesi'nde süren online eğitimlerin ardından belirlenen illerde verilecek yüz yüze eğitimleri kapsayan roadshow'un 14'üncüsü İzmir Ticaret Borsası'nda gerçekleştirildi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen Girişimin Kadın Kahramanları Projesi kapsamında gerçekleştirilen roadshow'un 15. durağı Çanakkale oldu.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen Girişimin Kadın Kahramanları Projesi kapsamındaki 'roadshow'un 16'ncısı Düzce'de gerçekleştirildi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde,Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen Girişimin Kadın Kahramanları Projesi kapsamında gerçekleştirilen roadshowun on üçüncü durağı Karabük olurken, konuklara Beko 100 Kadın Bayi projesinin detayları aktarıldı.

TOBB ve Visa, kadın girişimcilerin satışlarını artırmak amacıyla kart kabulüne geçişlerini kolaylaştırmak üzere POS cihazı desteği sunacak. Kampanyadan Akıllı KOBİ Platformu üzerinden başvuru yapan 1000 kadın girişimci faydalanabilecek.

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe — Haberler (@Haberler) December 20, 2021

Osman Demir Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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