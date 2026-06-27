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Şırnak’ta ikinci kez ’çöl varanı’ görüldü

Şırnak’ta ikinci kez ’çöl varanı’ görüldü Haber Videosunu İzle
Şırnak’ta ikinci kez ’çöl varanı’ görüldü
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir kez daha çöl varanı görüldü. Özellikle Afrika ve Orta Doğu'daki çöl bölgelerinde görülen, Türkiye'de çok nadir rastlanan hayvan tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Sırnak'ın Silopi ilçesinde ikinci kez görülen çöl varanı, vatandaşların ihbarı üzerine yakalanarak tedavi edildi, ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

TEDAVİ EDİLİP DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI

Silopi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde çöl varanını gören vatandaşlar, durumu Silopi Belediyesi ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından yakalanan hayvan, Silopi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sağlık İşleri Müdürü Emin Güler tarafından sağlık kontrolü ve gerekli tedavisi yapılan çöl varanı, doğal yaşam alanına bırakıldı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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