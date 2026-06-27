Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’a yaptığı açıklamada, “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırılan sürece destek verdiklerini söyledi.

"BÜTÜN SİYASİ PARTİLER ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin uzun yıllardır mücadele ettiği terör sorununun çözümü konusunda siyasi partilerin ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek, “Bütün siyasi partiler elini taşın altına koymalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

"HASSASİYETLER GÖZETİLSİN"

Sürecin yürütülmesinde şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, çözüm adımlarının “şehit ve gazilerin ruhunu incitmeden” atılmasının önemine dikkat çekti.

"FIRSAT HEBA ADİLMESİN"

Kılıçdaroğlu ayrıca, söz konusu sürecin Türkiye açısından tarihi bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini belirterek, bu fırsatın heba edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Haberler.com